水原一平涉賭惡劣行徑再曝光！假冒大谷翔平身分買千萬球員卡牟利

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過調查，水原種種行徑皆在大谷不知情的情況下進行。根據外媒報導，負責此事件的加州中區聯邦檢察官Martin Estrada強調，「大谷先生被認為是本案受害者，且沒有證據證明大谷有參與這起案件」。同時抨擊水原，「水原先生所做的一切都是為了滿足他對非法運動賭博貪得無厭的胃口。 」
水原一平掌握了大谷帳號
檢察官Martin Estrada 表示，2018 年當大谷從日本剛搬到美國時，作為大谷翻譯身兼摯友的水原，在那時就幫他開設了一個銀行帳戶。而根據起訴書，從 2021 年開始，水原就掌控了大谷的「私人帳戶」，期間在未經授權的情況下不間斷地進行盜領、轉帳的動作，並且拒絕讓大谷其他的專業顧問觸碰，包括他的經紀人、會計師和財務顧問。
在調查期間大谷展現極高配合度，提供執法部門私人手機，讓他們確定沒有證據證明大谷有參與非法賭博或償還債務，打破有心人士的惡意揣測。
檢察官Martin Estrada說明，透過電話與銀行紀錄調查，發現自2021 年起，水原就開始與非法賭博有關的公司進行運動投注，越賭越大，賭性堅強，每天下注多達25次，單次金額從10萬到16萬美元（約322萬到515萬新台幣）不等，共積欠逾4千萬美元（約12.8億新台幣）的賭債。
大谷翔平遭竊取資金 最高水原一平將被判刑30年
據調查，大谷的獎金絲毫沒有入帳，反而是轉入水原的帳戶。不僅如此，水原還試圖盜用大谷身分，讓銀行從大谷帳戶電匯大筆資金給博弈公司，檢察官Martin Estrada表示，「水原先生已經犯下大規模詐欺行為」，若罪名成立，根據聯邦法律，銀行詐欺罪最高可判處30年。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁