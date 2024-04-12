快訊／大谷翔平遭水原一平偷竊資金高達5億！美國調查局正式起訴

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大谷翔平在球季開打前，透露自己是「受害者」，他召開記者會，表明自己是被偷竊資金，而水原一平不斷說謊，還謊稱是自己朋友借款，而他涉嫌運用這些資金償還他所積欠下來的運動博弈賭債，大谷卻毫不知情，因此十分氣憤。
大谷在韓國海外賽開幕戰賽後，才知道水原一平因涉賭，並且盜用他的銀行帳戶，當時大谷十分氣憤，並且馬上聯絡律師，不過水原一平一再說謊，一下子跟美國媒體說大谷願意償還賭債，一下子又騙大谷這部分是朋友借款，又欺騙球團，因此被當場開除。
水原一平在近期悄悄回國，但馬上被美國聯邦調查局逮住，並且進行訊問，美國《紐約時報》報導，水原一平願意認罪協商，但偷竊金額比原本450萬美元來得還多很多，今天證實， 所有水原偷竊金額高達1600萬美元以上，並且警方調查水原跟大谷多項對話紀錄，完全沒有提到「賭博」等字眼，因此宣布大谷的清白。
根據美國檢察官Martin Estrada表示，「大谷翔平先生在這項調查中給予了充分、徹底的配合。」這也包括請出語言學家鑑定，並把過去通聯紀錄完整呈現給檢方，讓相關人士可以精確判斷大谷到底是否知情，還有水原一平如何「內神通外鬼」。
道奇隊今天並沒有賽事，而大谷翔平在球季開始連續40打席都未開轟，直到對戰巨人隊才火力全開，目前大谷翔平已恢復到以往身手，不過這起事件依舊影響到他的生涯。
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