專家曝台南人「買房特色」有股傲氣　有錢人只住東區！和這點有關

他轟新青安「40年房貸」會害慘年輕人　內行解惑：沒人會真的繳完

▲統計至2月底，新青安貸款上路7個月來已撥貸2640億元，超過3.6萬戶使用新青安買房。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲統計至2月底，新青安貸款上路7個月來已撥貸2640億元，超過3.6萬戶使用新青安買房。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

新青安貸款對年輕人是利還是弊？統計至2月底，新青安上路7個月來已撥貸2640億元，超過3.6萬戶使用新青安買房圓夢。不過，貸款期限從30年拉長至40年，卻被網友砲轟害慘年輕人，推演入坑者40年窮病老人生，重話批評「台灣推40年青安房貸很可惡！」不過，內行人勸說：「別再糾結在房貸40年上。」沒有人會真的繳完。

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原PO在PTT上發文，認為一個人的財富成長是有限的，「年輕時期在高峰，但到了中年以後就會開始停滯不前了，到老年更會面臨被裁員或強迫退休的風險」。

他認為在此前提下，台灣政府竟然還推40年青安房貸給年輕人，「在他們收入最高時騙他們入坑，還只能買在偏遠蛋白區」。原PO進一步推演30歲貸40年買房慘況，買房者以為每個月可以撐下去，但撐到40歲開始發現收入無法增長了，卻還有30年房貸要繳，只好不結婚、不生小孩。

▲不少夫妻面臨「房子孩子二選一」的困境，生了孩子就買不起房子，買了房子就養不起孩子。（圖／取自 Pixabay）
▲不少夫妻面臨「房子孩子二選一」的困境，認為生了孩子就買不起房子，買了房子就養不起孩子。（示意圖／取自 Pixabay）
苦撐到70歲繳完房貸　發現人生只剩房子

接著，苦撐到了50歲，開始全身慢性病的時候，發現竟然還有20年房貸要繳，於是又開始省吃儉用，一直撐到60歲要退休了，才發現身上完全沒存退休金，「這一生已經把錢全用在繳房貸了」，卻還有10年要繳，只好繼續工作撐到70歲，嘆好不容易還完房貸，卻發現人生只剩一棟房子。

他痛罵，「沒人發現台灣推40年青安房貸很可惡嗎！為何都沒人替這些年輕人的未來著想，要這樣騙他們入坑啊？真是豈有此理！」貼文引發激烈討論，有人翻出韓國瑜在高雄市長任期時推40年房貸，結果被時代力量砲轟「養套殺青年」，但也有人認為，「要不被物價壓死 只有買股買房兩種」。

炒房王：貸款期數愈長、月還款壓力愈小

擁有11房、身家6000萬的台中炒房王「台中一劉」，先前接受《NOWnews今日新聞》訪問時分享，目前房貸貸款年限最高可到40年，貸款期數愈長、每月還款壓力也愈小，相對也讓投資買房的門檻降低，直言「不用怕要繳到30年、40年，因為5到10年內一定會換房」。

▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）
▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）
30年房貸已成主流　專家：長年期房貸會愈來愈普遍

而根據不動產資訊平台資料顯示，去（2023）年第三季國人新購置住宅平均貸款期數，平均已達到305期，約為25.4年，也是統計以來首度超過300期，因時間點就在新青安政策房貸上路之際，推估使用長年期房貸的比例增加，六都中期數最高的是高雄市的348期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，數據顯示使用30年期房貸已經成為市場主流，尤其房價高漲後，民眾只能透過長年期房貸降低購屋負擔，使用長年期房貸會愈來愈為普遍。

統計顯示，新青安貸款提供前3年1.775%超低貸款利率、貸款金額最高1000萬、寬限期延長為5年、年限最長40年優惠。去年8月1日上路以來，9月撥貸就達4768戶、金額約340億元，隨後一路成長，高峰落在今年1月的6861戶、503億元，累計上路七個月，2月底已有3萬6388戶使用新青安優惠房貸，撥貸金額達2640億元，平均每戶撥貸約725.6萬元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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