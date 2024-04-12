他轟新青安「40年房貸」會害慘年輕人　內行解惑：沒人會真的繳完

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他認為在此前提下，台灣政府竟然還推40年青安房貸給年輕人，「在他們收入最高時騙他們入坑，還只能買在偏遠蛋白區」。原PO進一步推演30歲貸40年買房慘況，買房者以為每個月可以撐下去，但撐到40歲開始發現收入無法增長了，卻還有30年房貸要繳，只好不結婚、不生小孩。
苦撐到70歲繳完房貸 發現人生只剩房子
接著，苦撐到了50歲，開始全身慢性病的時候，發現竟然還有20年房貸要繳，於是又開始省吃儉用，一直撐到60歲要退休了，才發現身上完全沒存退休金，「這一生已經把錢全用在繳房貸了」，卻還有10年要繳，只好繼續工作撐到70歲，嘆好不容易還完房貸，卻發現人生只剩一棟房子。
他痛罵，「沒人發現台灣推40年青安房貸很可惡嗎！為何都沒人替這些年輕人的未來著想，要這樣騙他們入坑啊？真是豈有此理！」貼文引發激烈討論，有人翻出韓國瑜在高雄市長任期時推40年房貸，結果被時代力量砲轟「養套殺青年」，但也有人認為，「要不被物價壓死 只有買股買房兩種」。
炒房王：貸款期數愈長、月還款壓力愈小
擁有11房、身家6000萬的台中炒房王「台中一劉」，先前接受《NOWnews今日新聞》訪問時分享，目前房貸貸款年限最高可到40年，貸款期數愈長、每月還款壓力也愈小，相對也讓投資買房的門檻降低，直言「不用怕要繳到30年、40年，因為5到10年內一定會換房」。
30年房貸已成主流 專家：長年期房貸會愈來愈普遍
而根據不動產資訊平台資料顯示，去（2023）年第三季國人新購置住宅平均貸款期數，平均已達到305期，約為25.4年，也是統計以來首度超過300期，因時間點就在新青安政策房貸上路之際，推估使用長年期房貸的比例增加，六都中期數最高的是高雄市的348期。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，數據顯示使用30年期房貸已經成為市場主流，尤其房價高漲後，民眾只能透過長年期房貸降低購屋負擔，使用長年期房貸會愈來愈為普遍。
統計顯示，新青安貸款提供前3年1.775%超低貸款利率、貸款金額最高1000萬、寬限期延長為5年、年限最長40年優惠。去年8月1日上路以來，9月撥貸就達4768戶、金額約340億元，隨後一路成長，高峰落在今年1月的6861戶、503億元，累計上路七個月，2月底已有3萬6388戶使用新青安優惠房貸，撥貸金額達2640億元，平均每戶撥貸約725.6萬元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。