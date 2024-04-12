西門町傳奇店面租金回血！30萬→33.6萬 專家卻揭1關鍵盛況難再
台北市成都路41號因過去的持有者個個大有來頭，包括投資客「劉媽媽」的兒子俞昌哲、西門町房產大亨「Seven董」，而有「西門町傳奇店面」之稱，全盛時期店租金高達45萬元，疫情期間放軟姿態，下殺至30萬元求去化，如今2月最新揭露，租金來到33.6萬元，是全盛時期的75折。西門町店租能重回往日榮景嗎？專家揭1關鍵，「恐怕還是有點難」。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町在疫情過後先是內需復甦，西門町迎來第一波商機，後面國際觀光客回流，則是進一步讓西門町的空置狀況改善，今年預估來台旅客人次挑戰千萬人次，有機會逐步回復到疫情前的水準。
不過，曾敬德認為，即便如此，西門町距離全盛時期還會有段差距，主要觀光人口的組成出現改變，過去購買力最強的陸客仍未回籠的狀況下，西門町租金恐怕還是難以回到過去的盛況。
實價揭露，成都路41號近40坪店面，2018年月租45萬元，每坪單價達1.1萬元，當時來台旅客人次有1107萬人，也是西門町的輝煌年代，之後受到疫情開始衝擊，2021年3月月租金降到30萬元，不過當年度就已經訂有租金調漲條款，第一年租金為30萬元，第二年租金為35萬元整，第三年租金為40萬元，第四年租金為45萬元，最後由保養品牌承租。
今年2月則是月租33.6萬元，但租約同樣訂有調漲機制，實登備註顯示租期為3年，前2年33萬6000元，第3年租金則為34萬6500元，由新的韓系服飾業者承租。
信義全球資產商仲部主任林廷宇表示，西門町店面空置率明顯改善，不過觀察西門町新進的業種，包括飾品、包包、服飾、伴手禮店等業者，因為人力狀況吃緊，普遍都朝向精緻裝潢店面但較少人力需求的店家型態，一方面因為薪水問題，另外時間的彈性度與上班的舒適度與優越度，都增加西門町店家請人的難度。