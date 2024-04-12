陌生來電「喂？有聽到嗎」不要回答！專家示警：3秒就中暗黑圈套
隨著科技越來越發達，詐騙集團手法也日漸創新。美國政府近日就示警，有詐騙集團會利用陌生來電，劈頭就問民眾「聽得到嗎？」這時若回答對方，很有可能會被人工智慧（AI）複製聲音，進而向親友勒索贖金。因此專家建議，接到陌生來電時，若對方使用這種手法詐騙，應該立刻掛斷電話，避免落入詐騙集團圈套。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《CW39 Houston》報導，美國商業改進局（Better Business Bureau，BBB）指出，詐騙集團可能會假冒政府機關、銀行等金融業者、旅行社、保險公司、醫療機構等，以陌生來電手法進行詐騙。來電者會使用自動語音詢問「你聽得到嗎」，若民眾接起電話後回答「是」，電話很有可能隨即被掛斷。
美國商業改進局指出，詐騙集團也可能會在電話中詢問「XXX，這是您的名字嗎？」、「我的耳機壞了」，藉此誘導民眾在電話中回答，甚至透過其他話題延續通話，錄下受害者聲音或個人資訊後，再利用AI變造人聲，進行後續勒取贖金等不法行為。
那麼該如何防範這類型的詐騙？美國商業改進局建議，若是接到陌生來電劈頭就問「聽得到嗎？」、「你的名字是XXX嗎？」這時需要保持沉默或迅速掛斷電話，同時回頭檢視銀行與信用卡對帳單，確認是否有未經授權的消費，若驚覺已成為詐騙受害者，就要趕緊通報相關單位。
事實上，先前AI風險評估公司Blackbird.AI共同創辦人哈利德也示警，有詐騙集團利用AI技術，複製他人的聲音，進行電話語音詐騙，藉此竊取銀行帳密或是要求轉帳。由於AI語音複製人聲音跟真人非常相近，且只需3秒就能成功複製，導致許多民眾上當受騙。
哈利德建議，若突然接到親友來電要求緊急匯款，一定要再進一步與本人確認，平時也要盡量避免在網路上留下個資、電話等資訊，否則容易被當作目標，落入詐騙集團的陷阱。