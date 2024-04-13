嘉義半夜地震6次超晃！「最大震度4級」　在地人聽1聲音不敢睡了

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然而直到深夜2時44分，嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模4.9地震，震央在嘉義縣政府西南方14.5公里處，深度10.4公里，屬於極淺層地震，也是嘉義晚上第二個地震，最大震度來到四級，包括嘉義縣義竹、嘉義縣太保市；第三震則是落在凌晨4時，在嘉義縣布袋鎮又發生芮氏規模4.0的地震，最大震度三級仍然落在嘉義縣義竹。另外還包括3時35分、4時21分以及4時59分都發生小區域地震，一個晚上總計地震6次。
不少當地人都上PTT留言表示「阿娘為喔....一個晚上震好幾次，剛好都不用睡」、「2點44分醒來一次，4點又被搖醒一次，真的很晃」、「我住在鹽水這邊晃到不行」、「這次地震我有先聽到地鳴聲，真的是很可怕，2時44分之後就抱持警戒先不睡了」、「嘉義晃到不行還有地鳴聲.....直接不敢睡覺了」、「太可怕了，到底還要震多久，好擔心」。
地震來襲前的地鳴聲「嚇到不敢睡」！花蓮餘震不斷 東華大學女大生被吵到崩潰
所謂的「地鳴」又稱為「地聲」，是在地震發生時，一小部分的地震波能量傳入空氣變成聲波而形成的聲音，往往發生在地震的前幾秒、幾分鐘或者幾小時，在震中區或近震中的範圍内能普遍聽到，而聽到的地鳴一般是在感到地面振動之前，也有少數在感到地面振動之後。
而日前發生的花蓮強震之後，連日餘震不斷至今，就有東華大學的女學生在社群分享，表示在地震的前幾秒鐘，都能夠聽到地鳴聲，而且可以透過地鳴的長短強弱，來辨別地震的大小，儘管已經習慣，卻還是很影響睡眠。女大生透露：「在每一次的餘震之前，都可以聽到地鳴聲大概是提前3至5秒，雖然聽到都有心理準備了，但還是讓人相當崩潰」。