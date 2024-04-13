水原一平投案自首！白襯衫、藍西裝出庭 大谷翔平「這句話」回應
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平竊取大谷銀行帳戶一案，水原一平本人已在今（13）日向當局投案自首，他被指控偷了大谷翔平超過1600萬美元（約4.95億台幣）的資產，被法院裁定以2.5萬美元（約80.8萬元新台幣）交保，並身穿白襯衫、藍色西裝、戴著腳鐐出庭。而就在幾個小時後，大谷翔平本人對此事發表看法，簡單表示自己「已準備好重新專注在棒球上」。
記者黃建霖/綜合報導
「我非常感謝司法部的調查，」大谷翔平在受訪時用日文如此說道，「對我個人來說，這代表著此事有所突破，這樣我就可以專注在棒球事業上。」道奇隊總教練Dave Roberts告訴記者，大谷將在下周二就醜聞事件接受媒體訪問。
大谷的這段簡短的評論是他自上個月末新聞發布會以來，首次公開針對水原一平的竊盜事件發表評論。當時大谷首次指控他的老朋友兼翻譯，從他的個人銀行帳戶中秘密竊取資金，以償還水原一平的賭債。
美國司法部在今天早上的一份聲明中表示，水原一平向執法部門自首，目前已被聯邦拘留。水原一平在繳交了2.5萬美元的保釋金後獲釋，他被要求交出護照，作為釋放條件的一部分，還被勒令接受賭博成癮治療。
根據美國媒體CNN報導，水原一平在下午身穿白襯衫、藍色西裝，腳戴著腳鐐出席監督聽證會，法官在水原律師的建議下批准了水原律師移除手銬的請求。水原定於 5月10日進行提審聽證會，預計他將提出抗辯。
根據國稅局刑事起訴書，水原一平的賭博記錄，反映了他自2021年12月至2024年1月期間，約進行了1萬9000次投注，平均每天將近25次投注。
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