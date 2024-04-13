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東勢林場螢火蟲大爆發！每晚20萬隻　新北54賞螢秘境、拍攝秘訣曝

▲台中東勢林場螢火蟲大爆發，每晚可見20萬隻螢火蟲。（圖／東勢林場提供）
▲台中東勢林場螢火蟲大爆發，每晚可見20萬隻螢火蟲。（圖／東勢林場提供）

記者徐銘穗/綜合報導

4月螢火蟲季，台中東勢林場指出，最近天氣少雨，預計這兩天螢火蟲數量將大爆發，每晚可欣賞到20萬隻螢火蟲。新北市也公開54處賞螢秘境，包括新店和美山、汐止新山夢湖、土城桐花公園與三峽鳶山流螢小徑等，賞螢全攻略下載網址公開。

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全台灣約有60幾種螢火蟲，每年4月下旬至6月上旬是賞螢的最佳季節。而台中東勢林場屬彰化縣農會所有，位在台中市東勢區東北方的大安溪畔，海拔500至700公尺，平均溫度在攝氏20至25度間，氣候宜人，林場內有春櫻、夏油桐、秋楓、冬梅等不同種類花卉，也有螢火蟲、獨角仙、鍬形蟲等昆蟲。

根據專家調查，東勢林場有9種螢火蟲，以每年3至5月大爆發的黑翅螢為大宗，故選在4月舉辦螢火蟲季活動；東勢林場表示，近期天氣少雨，每天能看到的螢火蟲數量都有上萬隻，預計這兩天進入大爆發期，估計每晚可欣賞到20萬隻螢火蟲。

新北市農業局也公開54處賞螢秘境，賞螢秘境全攻略下載網址請點此，下載PDF檔附加檔案。賞螢攻略中包含Google地圖地位與大眾運輸或自行開車等交通資訊，相當便利。

▲新北平溪紫東社區入夜後螢火蟲遍地閃爍。（圖／王碧嬌提供）
▲新北平溪紫東社區入夜後螢火蟲遍地閃爍。（圖／王碧嬌提供）
新北市農業局提醒，部分賞螢地點為免費自由參觀，如雙溪十三層親水園區、平溪老街、坪林親水公園周邊、新店屈尺濕地等，請夜間前往賞螢的民眾留意自身安全。參加由學校辦理免費導覽行程的民眾也務必聽從導覽人員指示。專家也分享以下賞螢5秘訣：

1、晚上6:30-8:00是螢火蟲活動力最旺盛的時間，螢火蟲出沒地點多在能見度低，無光害的山區，賞螢時應注意自身安全，最好結伴同行。

2、螢火蟲喜歡有點潮濕、溫暖的天氣，除非風很大、下超大豪雨、溫差明顯下降，否則一般下雨天，螢火蟲還是會出現，下過雨的夜晚，更容易看到螢火蟲。

3、若想捕捉螢火蟲飛舞的景象，請關閉閃光燈，使用腳架，光圈調至最大，至少10秒以上的曝光，使用低速快門(Slow Shutter)的方式拍攝。

4、強光會影響到螢火蟲的求偶動態，因螢火蟲看不見紅光，使用手電筒請包上紅色玻璃紙，降低對牠們的干擾。

5、保持安靜，因為大聲喧嘩會影響周遭氣流波動，這種微幅的氣流變化，對螢火蟲是很嚴重的干擾，且吵鬧會影響螢火蟲的棲息，驚擾牠們尋偶交配的活動。

▲平林休閒農場營造友善螢火蟲棲地，推出賞螢體驗。（圖／新北市農業局提供）
▲新北雙溪平林休閒農場營造友善螢火蟲棲地，推出賞螢體驗。（圖／新北市農業局提供）

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