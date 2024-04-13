東勢林場螢火蟲大爆發！每晚20萬隻　新北54賞螢秘境、拍攝秘訣曝

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根據專家調查，東勢林場有9種螢火蟲，以每年3至5月大爆發的黑翅螢為大宗，故選在4月舉辦螢火蟲季活動；東勢林場表示，近期天氣少雨，每天能看到的螢火蟲數量都有上萬隻，預計這兩天進入大爆發期，估計每晚可欣賞到20萬隻螢火蟲。
新北市農業局也公開54處賞螢秘境，賞螢秘境全攻略下載網址請點此，下載PDF檔附加檔案。賞螢攻略中包含Google地圖地位與大眾運輸或自行開車等交通資訊，相當便利。
新北市農業局提醒，部分賞螢地點為免費自由參觀，如雙溪十三層親水園區、平溪老街、坪林親水公園周邊、新店屈尺濕地等，請夜間前往賞螢的民眾留意自身安全。參加由學校辦理免費導覽行程的民眾也務必聽從導覽人員指示。專家也分享以下賞螢5秘訣：
1、晚上6:30-8:00是螢火蟲活動力最旺盛的時間，螢火蟲出沒地點多在能見度低，無光害的山區，賞螢時應注意自身安全，最好結伴同行。
2、螢火蟲喜歡有點潮濕、溫暖的天氣，除非風很大、下超大豪雨、溫差明顯下降，否則一般下雨天，螢火蟲還是會出現，下過雨的夜晚，更容易看到螢火蟲。
3、若想捕捉螢火蟲飛舞的景象，請關閉閃光燈，使用腳架，光圈調至最大，至少10秒以上的曝光，使用低速快門(Slow Shutter)的方式拍攝。
4、強光會影響到螢火蟲的求偶動態，因螢火蟲看不見紅光，使用手電筒請包上紅色玻璃紙，降低對牠們的干擾。
5、保持安靜，因為大聲喧嘩會影響周遭氣流波動，這種微幅的氣流變化，對螢火蟲是很嚴重的干擾，且吵鬧會影響螢火蟲的棲息，驚擾牠們尋偶交配的活動。