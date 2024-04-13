淡水3年交通黑暗期來了！淡北道路4/15施工　往台北車道寬度縮減

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而淡水端兩處匝道將於4月15日起動工，共分為5個階段進行施工交維，第1階段工期約3年。新工處表示，為減少施工期間對淡水往來台北間交通衝擊，施工交維優先考量維持既有車道數，經過工序檢討及優化，採取縮減施工區域，以降低施工對交通造成的影響。
其中淡金路往台北方向最內側車道僅於路口處漸變縮減車道寬度；中正東路1段則移除部分中央分隔島、外側機車道槽化線及槽化島，重新調整車道標線，同樣僅往台北方向最外側車道於路口處漸變縮減車道寬度，讓車輛可以按照原動線通行。
新工處強調，由於淡水端2處匝道與捷運軌道立體交叉，工法複雜且需特別謹慎，因此施工期間較長，雖本階段仍維持既有行車動線及車道數量，但仍提醒用路人行經施工區域時請減速慢行，隨時注意路況，並配合現場指揮人員引導行駛，造成不便敬請見諒。
「淡北道路」橫跨雙北市，北起淡水台2線淡金路／中正東路與坪頂路口，南迄北投關渡大度路，全長約5.45公里，規劃雙向各2個車道，於淡水端淡金路、中正東路1段各設置1個匝道，於台北端匝道則設置於北投區大度路完工後可紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，同時分流台2線通過性車流。
淡北道路有助淡水房價？專家點名「這區」最受惠
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，「淡北道路」除串連北投與紅樹林，並能紓緩交通堵塞問題，從關渡至北士科亦不遠，以近期預售屋案價格水準來看，北士科重劃區成交單價約100萬至至120萬元一、關渡成交單價約6字頭、紅樹林近期預售新建案僅約4字頭上下。
何世昌認為，紅樹林住宅具有相對低單價優勢，過去以自住需求為主，由於這一帶投資炒作行為少，房價不像其他區域漲幅凶猛，且未來從坪頂路可以銜接「淡北道路」，預估受惠程度會大於其他區域。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡北道路對淡水生活機能提升很有用，「可以少塞許久」，但至於房價，他認為是另一回事，畢竟現在房市不好，且以自主為主，房價至少在現場不會有明顯的正相關。