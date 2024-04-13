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ENHYPEN李羲承太暖！對粉絲「90度鞠躬2次」　ZEROBASEONE也來了

▲除了ZEROBASEONE引發接機的粉絲尖叫，ENHYPEN李羲承還對粉絲90度鞠躬兩次。（圖／ENHYPEN IG）
▲除了ZEROBASEONE引發接機的粉絲尖叫，ENHYPEN李羲承還對粉絲90度鞠躬兩次。（圖／ENHYPEN IG）

記者楊穎軒／綜合報導

K-POP圈盛事、「Golden Wave in Taiwan」拼盤演唱今（13）日晚間6點30分在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，9組人氣韓團昨天下午抵達港都，選秀出道的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）率先現身，一入境就引起上千名粉絲尖叫，年初才來台的ENHYPEN 22歲成員HEESEUNG（李羲承），更兩度向接機的粉絲90度鞠躬，令人印象深刻。

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▲ZEROBASEONE去年從節目《BOYS PLANET》選出9名練習生組成。（圖／ZEROBASEONE IG）
▲ZEROBASEONE去年從節目《BOYS PLANET》選出9名練習生組成。（圖／ZEROBASEONE IG）
9組韓團昨天下午2點多分兩架包機，依序飛抵小港機場，其中男團ENHYPEN年紀最大的成員李羲承，從入境大廳走到停車場途中，兩度停下腳步，轉往粉絲守候的方向，彎下腰鞠躬示意，還單手比出人體愛心，相當親切，讓粉絲的尖叫聲更加震耳欲聾，李羲承隨後跟上團員腳步，魚貫上保母車。

▲ENHYPEN從選秀節目《I-LAND》發跡，1月首度來台舉辦兩場演唱會。（圖／ENHYPEN IG）
▲ENHYPEN從選秀節目《I-LAND》發跡，1月首度來台舉辦兩場演唱會。（圖／ENHYPEN IG）
其他參與演出的團體還有SEVENTEEN分隊BSS（夫碩順）、STAYC、(G)I-DLE、BOYNEXTDOOR、NMIXX、&TEAM、JD1，而交通局提醒，世運大道今天早上8時到午夜零點實施交通管制，為疏運人潮，高雄捷運、台鐵將密集加開班次，另外高鐵左營站、台鐵新左營站有免費接駁車服務，請粉絲盡量搭乘大眾運輸工具或步行前往。

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