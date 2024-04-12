9組韓星抵台粉絲擠爆機場！ (G)I-DLE美到發光 不見舒華原因曝光
KPOP高雄拼盤演唱會《GOLDEN WAVE in TAIWAN》將於明（13）日晚間6時30分登場，今（12）日多組韓星都已經飛抵台灣未開演做準備，小港機場擠滿了大批等候偶像的上千名粉絲，準備要近距離一睹偶像風采。
記者吳昕蓓／綜合報導
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》集結了BSS（夫碩順）、(G)I-DLE 、ENHYPEN 、STAYC 、NMIXX 、BOYNEXTDOOR 、&TEAM 、ZEROBASEONE 、JD1等9組超夯韓星，為南韓JTBC電視台旗下娛樂公司Studio JAMM主辦的海外K-pop演唱會，黃金陣容讓粉絲興奮指數爆表。
高雄小港機場現場陸續有多組藝人抵達，其中(G)I-DLE 因為台灣籍成員舒華早已抵台，而泰籍成員Minnie直接從泰國飛來，因此現場只有小娟、薇娟、雨琦三位成員，她們一路揮手，全員容光煥發，不僅如此，BTS防彈少年團的師弟團ENHYPEN，其中一名台灣成員NICHOLAS（王奕翔）是首度回台開唱，也備受關注。
SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）則全程保持笑容，勝寬、DK、Hoshi三人活力十足，眼神更是狂盯一旁的粉絲放電，另一方面，TWICE師妹團NMIXX的「子瑜2.0」老么Sullyoon狀態也依舊在線，走在成員中就像自帶發光體，其他團體ZEROBASEONE（ZB1）、BOYNEXTDOOR、&TEAM、STAYC等等也都陸續抵達機場。
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