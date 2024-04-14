快點儲水！台中市4/14「這4區」停水36小時　預估6萬戶受影響

機捷A10驚見4字頭交易！內行揭「愈嫌愈噴」　桃園下個戰場是這區

▲機捷A10山鼻站房價近年已站穩3字頭，網友揭露「大華菁耕」預售案上周已出現4字頭交易。（圖／NOWnews資料照）
▲機捷A10山鼻站房價近年已站穩3字頭，網友揭露「大華菁耕」預售案上周已出現4字頭交易。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

房產趨勢專家李同榮指出，台積電之後的下波房市利基將「見軌則發」。而機捷A7、A10、A18房市選擇一直是房產社團熱門話題，網友分享A10山鼻上周已出現4字頭交易，有建商放話「42（萬）以上才要賣」，訊息一出引發討論，不少人認為山鼻「牛比人多」，買4字頭快笑死，但內行揭「愈嫌愈噴」。專家分析，山鼻房價飆漲主因是面積不大，且全區都是捷運宅，而桃園下一個房市戰場是A20興南重劃區。

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原PO在PTT上發文「山鼻已經準備超越上南崁了」，指出A10山鼻上周『大華菁耕』成交40.1萬，「這禮拜『佳陞豐川』說42以上才要賣」，認為山鼻已經準備超越上南崁了，還說「沒意外過兩個月會看到45，朋友去年底購入才34萬，根本賺爛了！

貼文引發討論，不少人對於一度說「牛比人多」的山鼻房價衝上4字頭感到不解，留言「山鼻什麼鳥地方，45萬不如買A7」、「這地方真的夠鳥，45買這真的瘋啦」，但也有人認為「A10若買在35以下不敗的」、「A10腹地小加上限高、規模不大，不過加上機捷和未來交流道，應該還不錯吧」。

▲機捷A10山鼻站農村氛圍濃厚。（圖／翻攝Google評價）
▲機捷A10山鼻站農村氛圍濃厚。（圖／翻攝Google評價）
原PO提及的「大華菁耕」共有228戶，主打「首付58萬起買2~3房」，實價最新揭露的今年1~2月交易有19筆，成交單價落在33.3萬至38.1萬間，店面最高出現42.4萬成交單價，24~25坪兩房總價含車位落在千萬出頭。而「佳陞豐川」則有376戶，今年2月實價揭露多達73筆交易，成交單價落在33.1萬至35.5萬元間，23~24坪兩房總價含車位在千萬上下。

A10山鼻站位在桃園蘆竹區，往東是林口區、往西是大園與青埔，往南則龜山和桃園，充滿鄉村氣息，建地旁有牛群在吃草。根據《樂居網》資料顯示，A10自2022年以來成交量暴增，近年成交單價為每坪33.86萬元。桃園龜山區的A7重劃區，近年成交單價則為每坪38.15萬元。

樂居網創辦人李奕農則分析，A10屬於桃園機場限高管制範圍，建物高度限制在9~11樓，價量上升快速原因，是面積小且「整個重劃區都是捷運宅」，最外圍建案到捷運站只要10分鐘。

▲機捷沿線重劃區以A10山鼻站房價最親民。（圖／翻攝樂居YouTube頻道）
▲機捷沿線重劃區以A10山鼻站房價最親民。（圖／翻攝樂居YouTube頻道）
不過，李奕農年初在YouTube「樂居」頻道中分享，桃園推案量最大的重劃區，除了A7和青埔外，不是A10而是A20「興南重劃區」。他表示，A20去年才完成整地，現階段還沒有任何建物，但全區近8成土地已被建商買下，包含宏普、宜誠、勤樸、知森堂、櫻花建設及寶佳期下的鴻廣、和洲、和峻、合遠、益欣等。

A20第一案「A20綻」已在去年9月完銷，第二案「宏普序時代」仍在銷售中，另有十案已取得建照，預計2024年公開。李奕農認為，A20是桃園下一個房市戰區，主要有以下3原因：

1、捷運與交通優勢
機運宅在市場上相當熱門，A20區域內步行20分鐘都可到捷運站，位在青埔與中壢之間，且鄰近2025年完工的國道一號中豐交流道，1分鐘就能上國道。

2、青埔房價外溢效應
青埔新案成交單價45~55萬元，最高站上6字頭，而A20房價落在38~42萬間，相對具競爭力。

3、中壢市區換屋需求
李奕農指出，中壢區30年以上房占45%，有7.1萬戶，是全桃園最多，若其中有5~10%換屋需求，就有有接近7000戶的潛在買方，剛性需求高，但中壢新案供給量不到400戶，A20有中壢換屋買盤支撐。


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