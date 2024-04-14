不是刺身！日本燒肉店最新潮流瘋吃和牛「赤身」　竟跟健康有關

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台北市中山國中捷運站附近新開設的「牛花 USHI HANA」燒肉的主廚Jason就說，原本日本人吃和牛追求要有入口即化的質地，因此強調要有豐富的油花且分佈均勻，但是油脂豐厚的話，吃多了易膩。因此近年來，日本人又追求「赤身」，也就是取用的部位一樣要脂香肉味濃郁、有油花但又不要太過的「瘦肉」部位，而這也跟日本人追求健康有關係，能減少攝取過多的油脂，這些較瘦一點的部位包含牛臀肉上蓋、內腿肉、後腰肩角尖肉等。
也不只「牛花 USHI HANA」燒肉，之前開在台北中山商圈、號稱來自福岡的「赤身燒肉USHIO」，從店名就可猜測到，同樣也有提供多個「赤身」部位的燒肉。
而記者上個月去到日本九州旅遊，到了別府的燒肉店時，菜單上同樣有「赤身」，菜名還附註「特別適合女士們享用的部位」，一上桌後，的確可以看出肉的油花依舊漂亮，但是紅肉部位明顯而突出，不若A5和牛其他部位那樣整片偏粉紅色，例如油花如雪花的霜降肉，又或者油花纖細豐富如羽毛般的翼板肉（或稱羽下肉）。
除了外觀，「赤身」的口感也的確不同，剛烤好後入口，飽滿豐沛的肉汁質地中，能夠還略保留點肉的嚼感，沒有其他部位那樣入口即化，但同樣柔軟細嫩，且有著如牛奶、奶粉那樣的香氣。只能說，日本人的講究與極致的職人精神，在美食範疇、燒肉文化中，一樣表露無遺。