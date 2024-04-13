林威助轉戰富邦公牛！回饋業餘親曝心聲：台灣棒球有無限進步空間

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謝謝臺體大及國中同學林宗毅總教練力邀
提供客座教練這個短期訓練任務
為臺中市基層棒球盡一份心力
這幾次到訪臺體大
身為臺中人、棒球人感到很開心
在現場感受年輕球員的活力及強烈求知欲
深深覺得台灣棒球有無限進步空間及希望
也期許自己在利用閒暇之餘
能協助到真心熱愛棒球運動的朋友們
教學相長，我也受益良多
謝謝臺體大的同學及教練團
加油
過去是野手出身的威助教練，來到臺體後傳授了許多在攻擊策略上的想法和經驗給打者們，而他也抽空指導母校忠孝國小，對台中市的棒運，有很大幫助。
林威助是在2021年擔任中信兄弟一軍總教練，連續2年幫助兄弟奪冠，並且在總冠軍賽一戰未失，8勝0敗的戰績，讓不少球迷十分崇拜。
此外，林威助過去在二軍培養中信兄弟球員有成，曾頌恩、陳文杰、江坤宇等，都由他一手培養，加上帶兵十分嚴謹，也讓中信兄弟戰績不錯。
不過2023年5月，林威助卻被中信兄弟無預警換下，且改任海外顧問，但他並沒有在球季後跟中信兄弟續約，一度成為「無所屬」總教練，今年世界12強棒球賽，林威助也一度被球迷認為，最適合中華隊的總教練人選。
而林威助過去在日職阪神虎隊表現優異，他在高中就讀柳川高校，雖然因超齡未能打甲子園圓夢，但他也成功進入關西的名校近畿大學，他在2002年以第七指名進入阪神虎隊。
林威助在阪神虎隊受到重用，並且曾被拔擢到主力球員的位置，雖然因傷影響，但他在日職仍留下出賽數454場，31轟，以及125打點的紀錄，生涯打擊率為2成64。
林威助在2013年中職選秀被兄弟象隊選中，2014年回台效力中信兄弟，並且也連續打了4季，最終在中職留下打擊率2成88，12轟的成績，之後轉任二軍總教練，也帶出不錯成績，幾乎年年都是冠軍熱門。
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