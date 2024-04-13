NBA附加賽戰況總整理！西區老八之爭白熱化　「勇湖王」三搶一

林威助轉戰富邦公牛！回饋業餘親曝心聲：台灣棒球有無限進步空間

▲林威助轉任富邦公牛教練團，跟好友林宗毅一起幫助台灣棒球發展。（圖／富邦公牛提供）
▲林威助轉任富邦公牛教練團，跟好友林宗毅一起幫助台灣棒球發展。（圖／富邦公牛提供）

記者吳政紘/綜合報導

林威助親曝心聲！前中信兄弟海外發展顧問，中信兄弟2連霸冠軍教頭林威助，今（13）日正式獲邀加入台體大富邦公牛成棒隊擔任客座教練，林威助不但感謝國中同學林宗毅力邀，也很開心可以為台中市成棒盡一份心力，他表示：「深深覺得台灣棒球有無限進步空間及希望」，也期許可以幫助到更多對球運動有熱情的朋友，教學相長，而林威助的加入，可能也會讓不少球員趨之若鶩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林威助透過粉絲團在臉書寫下：

謝謝臺體大及國中同學林宗毅總教練力邀

提供客座教練這個短期訓練任務

為臺中市基層棒球盡一份心力

這幾次到訪臺體大

身為臺中人、棒球人感到很開心

在現場感受年輕球員的活力及強烈求知欲

深深覺得台灣棒球有無限進步空間及希望

也期許自己在利用閒暇之餘

能協助到真心熱愛棒球運動的朋友們

教學相長，我也受益良多

謝謝臺體大的同學及教練團

加油

▲林威助轉任富邦公牛教練團，不當中信兄弟海外顧問。（圖／富邦公牛提供）
▲林威助轉任富邦公牛教練團，不當中信兄弟海外顧問。（圖／富邦公牛提供）
過去是野手出身的威助教練，來到臺體後傳授了許多在攻擊策略上的想法和經驗給打者們，而他也抽空指導母校忠孝國小，對台中市的棒運，有很大幫助。

林威助是在2021年擔任中信兄弟一軍總教練，連續2年幫助兄弟奪冠，並且在總冠軍賽一戰未失，8勝0敗的戰績，讓不少球迷十分崇拜。

▲林威助現身台灣體大！與日職樂天育成選手和永田颯太郎切磋球技。（圖／取自林威助Fans臉書）
▲林威助現身台灣體大！與日職樂天育成選手和永田颯太郎切磋球技。（圖／取自林威助Fans臉書）
此外，林威助過去在二軍培養中信兄弟球員有成，曾頌恩、陳文杰、江坤宇等，都由他一手培養，加上帶兵十分嚴謹，也讓中信兄弟戰績不錯。

不過2023年5月，林威助卻被中信兄弟無預警換下，且改任海外顧問，但他並沒有在球季後跟中信兄弟續約，一度成為「無所屬」總教練，今年世界12強棒球賽，林威助也一度被球迷認為，最適合中華隊的總教練人選。

而林威助過去在日職阪神虎隊表現優異，他在高中就讀柳川高校，雖然因超齡未能打甲子園圓夢，但他也成功進入關西的名校近畿大學，他在2002年以第七指名進入阪神虎隊。

林威助在阪神虎隊受到重用，並且曾被拔擢到主力球員的位置，雖然因傷影響，但他在日職仍留下出賽數454場，31轟，以及125打點的紀錄，生涯打擊率為2成64。

林威助在2013年中職選秀被兄弟象隊選中，2014年回台效力中信兄弟，並且也連續打了4季，最終在中職留下打擊率2成88，12轟的成績，之後轉任二軍總教練，也帶出不錯成績，幾乎年年都是冠軍熱門。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

林威助有了新工作！離開中信兄弟　加入台體大富邦公牛教練團

昔日戰友周思齊、官大元今年引退　林威助：永遠是我們心中的傳奇

中職／林威助高票領先「世界12強總教練」投票！球迷提出這一隱憂

中華職棒／平野惠一選擇接下中信兄弟總教練！林威助是關鍵人物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞