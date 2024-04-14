NBA附加賽戰況總整理！西區八強之爭　湖人佔優勢、勇士剩一條路

勇士不拚西區第8了？最終戰很可能輪休　Curry等5大主力出戰成疑

▲金州勇士上一場敗給紐奧良鵜鶘，球隊爭取西區第8的機率變小。Stephen Curry難掩失望神色，主帥Steve Kerr可能在下一戰讓球隊主力球員輪休。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士上一場敗給紐奧良鵜鶘，球隊爭取西區第8的機率變小。Stephen Curry難掩失望神色，主帥Steve Kerr可能在下一戰讓球隊主力球員輪休。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA 2023-24例行賽將在明（15）日完全落幕，金州勇士隊目前45勝36敗，他們在上一場輸給紐奧良鵜鶘後，如今要搶下西區第8種子的條件異常嚴苛。根據《The Athletic》知名記者Anthony Slater訪問勇士主帥Steve Kerr的說法，勇士可能讓Stephen Curry等主力球員在下一場對上猶他爵士隊的比賽輪休，以備戰之後的附加賽。

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Steve Kerr在談到勇士隊（現在很可能進入第9對第10的附加賽）是否可能在明天對爵士隊的比賽中讓球員輪休時說道：「哦，天哪，是的．．．我對讓球隊為下周（附加賽）做好準備更感興趣。（Oh, hell yeah … I'm much more interested in our ability to be ready for next week）」勇士隊目前已將Stephen Curry、Draymond Green、Klay Thompson、Chris Paul和Jonathan Kuminga的狀態列為「出戰成疑」，Gary Payton II確定缺陣。

上一場比賽，勇士在防守和失誤方面做得不夠好，次節被鵜鶘打出爆發性攻勢，儘管末節展開反擊，但為時已晚，最終以109：114落敗，勇士目前跌到西區第10，想要爭取西區第8只剩下唯一一種方式：國王和湖人全敗，而自己拿下對爵士一戰。

勇士之前已經讓Draymond Green以及Klay Thompson輪休過了，但Curry在最後幾場比賽都有出賽。如果他們最終不得不在附加賽第一戰對上湖人或國王，那他們將需要一個狀態極佳、且精力得到恢復的Curry，才有可能勝出。

▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，領軍全隊飆26顆三分球轟炸湖人，AD缺陣、詹皇內線進攻難發揮。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry連續好幾場比賽出戰，勇士可能需要讓她休息一下。（圖／美聯社／達志影像）
勇士在例行賽最後一日排名變動的可能性如下：

可能性1：勇士贏球、國王贏球、湖人贏球——勇士西區第10，湖人西區第8。

可能性2：勇士贏球、國王贏球、湖人輸球——勇士西區第9，國王西區第8。

可能性3：勇士贏球、國王輸球、湖人輸球——勇士西區第8，湖人西區第10。

可能性4：勇士贏球、國王輸球、湖人贏球——勇士西區第9，湖人西區第8。

勇士要爭取西區第8，不僅自己要取勝，也要期待兩位對手輸球。國王下一場比賽對上拓荒者，而湖人則是對上鵜鶘。在NBA開始採用附加賽模式以來，分區10號種子從未搶下過季後賽門票。

勇士不僅僅希望爭取西區第8種子，他們應該也不想要對上擁有LeBron James和Anthony Davis的洛杉磯湖人。不過隨著關鍵戰落敗，他們已經陷入到一個不利的處境。

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