勇士不拚西區第8了？最終戰很可能輪休　Curry等5大主力出戰成疑

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Steve Kerr在談到勇士隊（現在很可能進入第9對第10的附加賽）是否可能在明天對爵士隊的比賽中讓球員輪休時說道：「哦，天哪，是的．．．我對讓球隊為下周（附加賽）做好準備更感興趣。（Oh, hell yeah … I'm much more interested in our ability to be ready for next week）」勇士隊目前已將Stephen Curry、Draymond Green、Klay Thompson、Chris Paul和Jonathan Kuminga的狀態列為「出戰成疑」，Gary Payton II確定缺陣。
上一場比賽，勇士在防守和失誤方面做得不夠好，次節被鵜鶘打出爆發性攻勢，儘管末節展開反擊，但為時已晚，最終以109：114落敗，勇士目前跌到西區第10，想要爭取西區第8只剩下唯一一種方式：國王和湖人全敗，而自己拿下對爵士一戰。
勇士之前已經讓Draymond Green以及Klay Thompson輪休過了，但Curry在最後幾場比賽都有出賽。如果他們最終不得不在附加賽第一戰對上湖人或國王，那他們將需要一個狀態極佳、且精力得到恢復的Curry，才有可能勝出。
勇士在例行賽最後一日排名變動的可能性如下：
可能性1：勇士贏球、國王贏球、湖人贏球——勇士西區第10，湖人西區第8。
可能性2：勇士贏球、國王贏球、湖人輸球——勇士西區第9，國王西區第8。
可能性3：勇士贏球、國王輸球、湖人輸球——勇士西區第8，湖人西區第10。
可能性4：勇士贏球、國王輸球、湖人贏球——勇士西區第9，湖人西區第8。
勇士要爭取西區第8，不僅自己要取勝，也要期待兩位對手輸球。國王下一場比賽對上拓荒者，而湖人則是對上鵜鶘。在NBA開始採用附加賽模式以來，分區10號種子從未搶下過季後賽門票。
勇士不僅僅希望爭取西區第8種子，他們應該也不想要對上擁有LeBron James和Anthony Davis的洛杉磯湖人。不過隨著關鍵戰落敗，他們已經陷入到一個不利的處境。
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