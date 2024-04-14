嘉義地震大暴增！氣象署證實「和花蓮強震有關」：在西部應力調整
4月的台灣相當不平靜，除了0403花蓮大地震外，中央山脈另一側的嘉義也頻頻地牛翻身，截至今（14）日中午，嘉義在半個月內已有25起地震出現，昨（13）日更有芮氏規模4.9的地震，中央氣象署地震測報中心科長李伊婷指出，目前推估嘉義地震和花蓮強震的「應力調整」有關，破碎帶或盲斷層的能量集中釋放，未來1至2週，嘉義仍可能有芮氏規模3至4的地震發生。
記者張志浩／綜合報導
據地震測報中心數據顯示，從4月1日至4月14日，嘉義共發生25起地震，其中有7起「顯著有感地震」、18起「小區域有感地震」，最大規模為4月13日的4.9，4月14日凌晨也接連發生4起地震，包括0:18芮氏規模3.3、02:39規模3.7、02:39規模4.2、06:09規模3.4，地震深度都在8.7至25公里之間，屬於極淺層地震。
李伊婷表示，嘉義地震4月的25起中，共有21起有感地震集中「嘉義布袋」，推測可能是0403花蓮地震造成的「應力調整」，歐亞板塊跟菲律賓海板塊大規模擠壓，影響西半部的「破碎帶或盲斷層」做能量釋放，因此嘉義地區的地震，芮氏規模大多落在3至4。
地震測報中心主任吳健富則說明，「應力調整」是當有大地震發生時，全球都在進行的活動；視角縮小到台灣，歐亞板塊跟菲律賓海板塊除了在東部會累積應力，西部也會累積，而在花蓮強震後，東西兩地的應力出現落差，為了平衡調整，西半部地震就會變多，而發生位置就是過去曾發生過地震的區域，其中嘉義就是較活躍的地區。
李伊婷提及，據現行地調所斷層資料來看，嘉義布袋附近並無明確斷層帶，而眾人相當關心的梅山斷層，距離布袋鎮有點距離，氣象署研判跟梅山斷層無關。
此外，針對嘉義連續地震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，近期地震主要發生在嘉義南邊，是台灣西部未知的活斷層、盲斷層活動，離梅山斷層較遠，反而是台南北部靠嘉義南邊需要多注意，提醒民眾做好防震準備，雖然機率較小，但不排除為大規模地震的前震。