詹皇有望本季成為NBA歷史「打鐵王」！距離超越Kobe Bryant僅14球
「詹皇」LeBron James有望本季成為NBA歷史「打鐵王」！NBA在明（15）日迎來例行賽的最後一天，除了西區附加賽戰況激烈外，洛杉磯湖人球星LeBron James也將有機會在本季結束前，超越「老大」Kobe Bryant，改寫史上最多投籃沒進的紀錄。LeBron James目前生涯的打鐵紀錄為14,467球，距離Kobe Bryant僅有14顆球之差。
記者林之越/綜合報導
根據數據網站統計，NBA史上最多投籃沒進的紀錄，由湖人傳奇球星Kobe Bryant的14,481球暫居第1位，而現役球員LeBron James則為14,467球。截至目前為止，LeBron James本季場均25.6分，投籃命中率54%，三分球命中率41.3%，場均投籃不進達到8.3次。
本賽季的最後一場比賽，湖人將面對防守能力不俗的紐奧良鵜鶘，再加上前場兩方交手時，LeBron James共13投6中，並非沒有可能在此場比賽超越Kobe Bryant，成為歷史第1「打鐵王」。此外，LeBron James生涯單季最多打鐵數，是2006年賽季在克里夫蘭騎士所寫下的948球。
值得一提的是，在歷史最多投籃沒進的紀錄中，現役相對較活躍的球員，有第12位的Russell Westbrook生涯共打鐵11,604球、第32位的Kevin Durant打鐵9,917，還有第35位的James Harden則打鐵9,672球。
在戰績部分，湖人如果能擊敗鵜鶘，將確定鎖定西區第8種子，增添一場輸球的容錯空間。但若不幸輸球，勇士、國王任一支球隊贏球的話，湖人就很有可能會跌落西區第9種子，或甚至第10種子。
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