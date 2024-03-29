NBA季後賽、附加賽爭霸！戰況一文全掌握　「勇湖箭王」激烈廝殺

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目前西區第6至11名僅有6場勝差，獨行俠雖暫居第6，但領先第8的國王也只有1場勝差，隨時都可能落入附加賽，甚至一波連敗，還可能跌出10名之外。
湖人、勇士堪稱難兄難弟，不斷在西區第9、10名徘徊，若最終排名不變，兩隊附加賽將面臨須連贏兩場，才能晉級季後賽的巨大壓力，因此在例行賽尾聲必須要力爭上游。
火箭近況火燙，一波10連勝的高潮，有望逆勢成為黑馬，目前勇士情勢最險峻，近10場只有5成勝率，且只領先火箭1場勝差，隨時都可能跌出附加賽席次。
🔥西區6-11名勝於賽程強度整理：
📌獨行俠：（賽程強度0.478）
未來強勢對手：雷霆、國王、熱火、勇士2、火箭2
未來弱勢對手：活塞、黃蜂、老鷹
短評：打勇士2場最關鍵。對國王若能勝，大機率保住第6。
📌太陽：（賽程強度0.639）
未來強勢對手：雷霆、灰狼2、快艇2、鵜鶘2、騎士1、國王1
未來弱勢對手： 無
短評：什麼意思?不好意思!太陽賽程硬爆!勝率超過五成就不錯了
📌國王：（賽程強度0.555）
未來強勢對手：塞爾提克、雷霆、快艇、鵜鶘、尼克、獨行俠
未來弱勢對手：拓荒者、籃網、爵士
短評：坐7望6，先卡位附加賽，並爭取西區第6，直接拿季後賽門票。
📌湖人：（賽程強度0.468）
未來強勢對手：灰狼、鵜鶘、騎士、溜馬、勇士
未來弱勢對手： 巫師、灰熊、暴龍、籃網
短評：先苦後甘！湖人本季賽程強度是聯盟最硬的，例行賽尾聲可以輕鬆一點，勇湖大戰將掀起最後高潮。
📌勇士：（賽程強度0.442）
未來強勢對手：鵜鶘、獨行俠2、湖人、火箭
未來弱勢對手： 馬刺、黃蜂、拓荒者、爵士2
短評：剩於賽事強度是聯盟倒數第4低，勇士本季碰上強隊都保持競爭力，很常輸5分以內，整體戰力還是不錯。碰上火箭必須往死裡打，碰上5場弱隊要盡可能全拿。
📌火箭：（賽程強度0.521）
未來強勢對手：灰狼、快艇、獨行俠2、魔術、熱火、勇士
未來弱勢對手： 拓荒者、爵士2
短評：10連勝的加持，後勢看漲，但接下來賽程偏硬，且場場都有輸不得壓力，要當大黑馬也不容易。
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🏀東區戰局分析：
可以用「大局底定」來形容東區狀況，塞爾提克一枝獨秀，早已確定第一種子的位置。附加賽第11名籃網垂死掙扎，距離第10老鷹已有6場剩差，要翻盤機率不大。
東區看點著重在季後賽卡位戰，目前熱火和七六人都有機會搶下第6種子，勝差維持在2場內，溜馬能否鞏固第6，甚至超越魔術篡位第5，值得觀察。
🔥西區6-8名勝於賽程強度整理：
📌溜馬：（賽程強度0.493）
未來強勢對手：雷霆、騎士、湖人、熱火
未來弱勢對手：暴龍、籃網2、老鷹
短評：轟吧！盡情飆分！身為聯盟單場得分最高的球隊，得分就是爭取勝利的最佳武器。
📌七六人：（賽程強度0.427）
未來強勢對手：雷霆、騎士、魔術、熱火
未來弱勢對手：活塞、馬刺、暴龍、灰熊、籃網
短評：堪稱東區「軟明天」，未來賽程強度非常軟，僅次於活塞，若能把握住機會，有機會竄升至第6。
📌熱火：（賽程強度0.435）
未來強勢對手：尼克、獨行俠、溜馬、七六人、火箭
未來弱勢對手：巫師、拓荒者、暴龍2、老鷹
短評：未來賽程也是很軟，不過熱火季後賽在哪一個位置似乎都能隨遇而安，莫忘最強老八傳奇神話。
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