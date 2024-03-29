「一粒魔性應援舞」讓他一夕爆紅！葉保弟從練習生變球員好勵志

NBA季後賽、附加賽爭霸！戰況一文全掌握　「勇湖箭王」激烈廝殺

▲勇士Stephen Curry和湖人「詹皇」LeBron James都將帶領球隊最後一搏，雙方還有一次對戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士Stephen Curry和湖人「詹皇」LeBron James都將帶領球隊最後一搏，雙方還有一次對戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2023-24 NBA球季例行賽進入尾聲，各隊僅剩下約10場比賽，季後賽卡位戰和附加賽爭奪戰也進入白熱化，其中西區競爭特別激烈，尤其第11名火箭在季末裝滿「燃料」，一波10連勝，讓湖人、勇士都「挫咧等」，《NOWnews今日新聞》也幫讀者分析、整理附加賽最新情勢。

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▲休士頓火箭在Jalen Green大爆發的表現下，逐漸逼近季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓火箭在Jalen Green大爆發的表現下，逐漸逼近季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
🏀西區戰局分析：

目前西區第6至11名僅有6場勝差，獨行俠雖暫居第6，但領先第8的國王也只有1場勝差，隨時都可能落入附加賽，甚至一波連敗，還可能跌出10名之外。

湖人、勇士堪稱難兄難弟，不斷在西區第9、10名徘徊，若最終排名不變，兩隊附加賽將面臨須連贏兩場，才能晉級季後賽的巨大壓力，因此在例行賽尾聲必須要力爭上游。

火箭近況火燙，一波10連勝的高潮，有望逆勢成為黑馬，目前勇士情勢最險峻，近10場只有5成勝率，且只領先火箭1場勝差，隨時都可能跌出附加賽席次。


🔥西區6-11名勝於賽程強度整理：


📌獨行俠：（賽程強度0.478）

未來強勢對手：雷霆、國王、熱火、勇士2、火箭2

未來弱勢對手：活塞、黃蜂、老鷹

短評：打勇士2場最關鍵。對國王若能勝，大機率保住第6。


📌太陽：（賽程強度0.639）

未來強勢對手：雷霆、灰狼2、快艇2、鵜鶘2、騎士1、國王1

未來弱勢對手： 無

短評：什麼意思?不好意思!太陽賽程硬爆!勝率超過五成就不錯了


📌國王：（賽程強度0.555）

未來強勢對手：塞爾提克、雷霆、快艇、鵜鶘、尼克、獨行俠

未來弱勢對手：拓荒者、籃網、爵士

短評：坐7望6，先卡位附加賽，並爭取西區第6，直接拿季後賽門票。


📌湖人：（賽程強度0.468）

未來強勢對手：灰狼、鵜鶘、騎士、溜馬、勇士

未來弱勢對手： 巫師、灰熊、暴龍、籃網

短評：先苦後甘！湖人本季賽程強度是聯盟最硬的，例行賽尾聲可以輕鬆一點，勇湖大戰將掀起最後高潮。


📌勇士：（賽程強度0.442）

未來強勢對手：鵜鶘、獨行俠2、湖人、火箭

未來弱勢對手： 馬刺、黃蜂、拓荒者、爵士2

短評：剩於賽事強度是聯盟倒數第4低，勇士本季碰上強隊都保持競爭力，很常輸5分以內，整體戰力還是不錯。碰上火箭必須往死裡打，碰上5場弱隊要盡可能全拿。


📌火箭：（賽程強度0.521）

未來強勢對手：灰狼、快艇、獨行俠2、魔術、熱火、勇士

未來弱勢對手： 拓荒者、爵士2

短評：10連勝的加持，後勢看漲，但接下來賽程偏硬，且場場都有輸不得壓力，要當大黑馬也不容易。

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▲「綠衫軍」塞爾提克成本季首支進入季後賽球隊，也早早鎖定第一種子。（圖／美聯社／達志影像）
▲「綠衫軍」塞爾提克成本季首支進入季後賽球隊，也早早鎖定第一種子。（圖／美聯社／達志影像）
🏀東區戰局分析：

可以用「大局底定」來形容東區狀況，塞爾提克一枝獨秀，早已確定第一種子的位置。附加賽第11名籃網垂死掙扎，距離第10老鷹已有6場剩差，要翻盤機率不大。

東區看點著重在季後賽卡位戰，目前熱火和七六人都有機會搶下第6種子，勝差維持在2場內，溜馬能否鞏固第6，甚至超越魔術篡位第5，值得觀察。


🔥西區6-8名勝於賽程強度整理：


📌溜馬：（賽程強度0.493）

未來強勢對手：雷霆、騎士、湖人、熱火

未來弱勢對手：暴龍、籃網2、老鷹

短評：轟吧！盡情飆分！身為聯盟單場得分最高的球隊，得分就是爭取勝利的最佳武器。


📌七六人：（賽程強度0.427）

未來強勢對手：雷霆、騎士、魔術、熱火

未來弱勢對手：活塞、馬刺、暴龍、灰熊、籃網

短評：堪稱東區「軟明天」，未來賽程強度非常軟，僅次於活塞，若能把握住機會，有機會竄升至第6。


📌熱火：（賽程強度0.435）

未來強勢對手：尼克、獨行俠、溜馬、七六人、火箭

未來弱勢對手：巫師、拓荒者、暴龍2、老鷹

短評：未來賽程也是很軟，不過熱火季後賽在哪一個位置似乎都能隨遇而安，莫忘最強老八傳奇神話。

▲當家球星Jimmy Butler曾帶領熱火創下老八傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲當家球星Jimmy Butler曾帶領熱火創下老八傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
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