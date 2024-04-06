勇士、鵜鶘、國王都輸球！湖人「隔山觀虎鬥」 有望搶當西區老8
NBA例行賽來到尾聲，今（6）日洛杉磯湖人休兵一天，不過NBA競爭激烈的西區戰局迅速產生變化，金州勇士、沙加緬度國王和紐奧良鵜鶘都輸球，讓湖人「隔山觀虎鬥」收到了最理想的結果。明天湖人將於3點30分於主場迎戰克里夫蘭騎士，只要贏球就有望前進到西區第8，他們距離西區第7的紐奧良鵜鶘目前也僅有1場勝差。
記者黃建霖/綜合報導
今天湖人隊並沒有比賽，但NBA例行賽持續進行，戰局演變對他們來說是朝著好的方向變化。幾支和他們存在主要競爭的球隊——勇士（西區第10）、國王（西區第8）和鵜鶘（西區第7）今天全部輸球．湖人有很大的機會升至第7、第8名。
湖人目前處於3連勝當中，勇士6連勝今天被獨行俠中斷，被追擊的壓力舒緩了一些；而國王在少了Malik Monk之後，今天也敗給了塞爾提克，與湖人已經沒有勝差，僅以對戰優勢暫時排名第8。
賽季進行到尾聲，湖人已經挺過了最艱難的時期，本周末面臨對陣克里夫蘭騎士和明尼蘇達灰狼的2場重要比賽，若能夠拿下，就能夠爭取更好的名次，讓自己增加一些附加賽或季後賽的容錯率。
湖人目前距離西區第6的太陽只有1.5場勝差，也有機會不打附加賽就取得季後賽門票。而對於勇士來說，很高機率將他們鎖在附加賽下半區的位置，輸掉一場就會結束今年賽季。
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