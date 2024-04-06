NBA／金州勇士106：108遭獨行俠復仇！6連勝被斷　Curry空砍28分

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季後賽來到尾聲，西區第10的勇士上一場贏球之後，領先火箭4場勝差，幾乎鎖定附加賽名額，他們目前距離湖人1.5場勝差，距離國王2場勝差，不是沒有機會爭取更好的席次。而西區第5的獨行俠與第6的太陽也僅有1場勝差，還是有贏球壓力。
賽前獨行俠教練Jason Kidd表示，球星Luka Doncic此役因右膝酸痛將缺席這場比賽，不過應該不是長期缺席。而想要延續連勝的勇士，這一場也少了Andrew Wiggins出賽，算上Jonathan Kuminga，他們前鋒的人手有些不足。
此役開賽，獨行俠前鋒P.J. Washington表現出色、單節11分，幫助球隊打出29:13的攻勢，取得雙位數領先。不過勇士在第一節尾聲回敬14:0的高潮，將比分追近，反倒以32:31在首節打完時領先獨行俠。
次節雙方進攻端的發揮都有些冷卻下來，兩節打完比分很低，勇士以54:52進入到中場，Curry三分球6投3中、得到11分；Kyrie Irving得到12分，P.J. Washington攻下兩隊之冠的14分。
易籃再戰後，獨行俠展現頑強的鬥志，連兩節壓制勇士得分，第四節打出5:0的開局攻勢，讓球隊逆轉領先8分。勇士在第四節追分時期的失誤過多，處於挨打的局面。
末節最後3分鐘，勇士追到5分差，Daniel Gafford又被蓋，但這一次他將球撿起來重新擺進，之後Gary Payton II在快攻中完成三分打，讓雙方來到4分差。Curry在58.7秒時命中大號三分球，讓勇士追到1分差。
隨後勇士防住一波，Curry出手一次高難度的後撤步三分球未命中，獨行俠推反擊，造成Curry的犯規，Washington兩罰一中，獨行俠106:104領先。勇士在最後22.5秒組織攻勢，Curry投進中距離跳投，雙方12.4秒回到106:106平手。
獨行俠暫停回歸後，戰術布置成功，Tim Hardaway Jr.切入後傳給了今天手感最火燙的P.J. Washington，他籃下得分，讓主場軍再度反超。勇士孤注一擲的攻勢，最後4.1秒球開出來之後，Curry遭到包夾，Klay Thompson勉強的三分球沒進，比賽結束。
Curry這一場23投9中，三分球14投5中，攻下28分6籃板5助攻，但除了他之外，勇士其他球員進攻端發揮比較低迷。獨行俠雖然少了Doncic，但Washington挺身而出攻下全場最高32分；Irving斬獲26分8籃板7助攻，兩人攜手幫助獨行俠報了前幾天輸球的一箭之仇。
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