勇士133：110打爆火箭！6連勝聯盟最長　Curry、Thompson合砍58分

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勇士和火箭近期狀態都不錯，勇士正處於聯盟現階段最長的5連勝當中，而火箭雖然剛剛結束11連勝，不過3月份狀態相當好，雙方是爭奪西區第10的主要對手。
首節勇士發揮出色，射手Klay Thompson單節攻下11分，幫助球隊以33:24暫時領先。次節Thompson的火燙手感不減，單節又貢獻了10分，上半場個人得分就來到了21分，Curry則有12分進帳，雖然勇士發生多達13次失誤，但他們仍以65:50領先進入到中場。
易籃再戰後，Curry單節轟下9分，Thompson也有8分進帳，「浪花兄弟」幫助球隊繼續擴大領先優勢，不過火箭該節後段做出反擊，進入末節時主場軍以83:99落後。
末節火箭試圖追分，但Jalen Green這一場在針對性防守性防守下，手感十分低迷，球隊欠缺火力，加上Curry回到場上後屢屢切入上籃，幫助勇士以23分之差順利守下最後的勝利。
Curry今晚14投9中，三分球6投2中，得到29分6籃板6助攻；Thompson則是15投11中，三分球11投7中，攻下29分3籃板4助攻；中鋒Trayce Jackson-Davis得到20分。火箭方面，Jalen Green被守死，只有13分；Jabari Smith Jr.斬獲了24分。
賽前勇士和火箭差距3場勝差，勇士若能拿下這場勝利，那在所剩賽程不多的情況下，很高機會就能順利拿下附加賽資格。而火箭則需要在主場取勝，才能保有打附加賽機會。
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