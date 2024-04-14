妹子獨居電費帳單卻要3100元！荷包失血「主因」曝光：24小時運作

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一位女網友在論壇PTT上發文求助，提到家中電器全都採用變頻一級冷氣，偶爾用按摩浴缸泡澡，但收到了上一期的電費單，兩個月下來竟要3100元，且「公共電費分攤比自己實際用的還多」，她還提到，上上期還是冬天，電費噴了2900多元，同樣是公共用電比自家用電還要多。
這樣的遭遇也讓她忍不住上網求助，「社區公共用電」金額這麼高是否正常？貼文隨即釣出許多大樓住戶回應，「有點多，現在還不是夏天耶」、「24小時都開亮亮的社區吧」、「社區很多燈具，還有電梯都是24小時運作阿」、「大廳燈都不關的話真的很驚人，現在為了外觀開一堆沒用的裝飾燈，也都是錢」、「住大樓就是這樣，服務是燒錢來的」、「公共電費太多了，我之前自己住很少在家電費三百，結果公共電費四百多」。
另外也有過來人認為「 你們公用電是不是被偷電啊，公用電這樣也太誇張了欸」，並建議可向管委會反映，公共用電金額可能有異常，請相關單位派員調查出源頭。
社區大樓公共電費好貴！找出最合適的容量
為何社區大樓公共電費會這麼貴？一般是由社區管委會都會向台電申請「契約容量」，以全新社區為例子，建商通常會習慣申請「寧高勿低」，申請較高契約電量，因此首年公共用電費用都會有些驚人。
台電也曾提醒，只要住戶同意，管委會可代表社區向台電提出降低契約容量，但若契約容量調到過低，很可能會「超約」，反而會被台電加收一筆「超約附加費用」，因此建議多數住戶都入住，確認平均用電總量後，找出最適合的契約容量，就能省下一筆可觀電費。