徐巧芯稱與大姑無往來 黃捷提3疑點轟「厚著臉皮演哭戲」
國民黨立委徐巧芯大姑及其丈夫涉嫌洗錢、詐騙遭到收押，對此徐巧芯回應稱大姑婚後，大家已不相往來，今（14）日更哭倒在傅崐萁懷中。對此民進黨立委黃捷表示，照徐巧芯平時邏輯，家人涉案就早該請辭下台，與其厚著臉皮演哭戲，不如把洗錢詐欺案的前後時間軸仔細說明，更提出3疑點，直指徐過去貼在別人身上的標籤，「理應罪大惡極、十惡不赦，現在都一一還給徐巧芯。」
記者陳威叡／台北報導
對於徐巧芯大姑及其丈夫涉嫌洗錢、詐騙遭到收押，徐巧芯稱大姑婚後大家已不相往來。黃捷表示，徐巧芯今天上演哭倒在傅崐萁的懷中討拍，但嘴裡切割家人的邏輯倒是很清晰，「我涉入我辭職」、「老公涉入就離婚」、「親戚涉入就依法嚴辦」，質疑這樣就想矇混過關嗎？照徐巧芯平時的邏輯，家人涉案早該請辭下台。
黃捷喊話徐巧芯，與其厚著臉皮演哭戲，不如把洗錢詐欺案的前後時間軸仔細說明。徐巧芯聲稱，大姑夫妻一直是家裡的問題人物、不學無術，早已不相往來，自己提出3問題質疑。
首先，明知是問題人物，為何幫忙大姑的利息？徐聲稱跟大姑不相往來，卻幫大姑墊100萬元；其次，聲稱跟大姑早已不相往來，去年底為何找大姑的公司辦造勢；最後，徐巧芯稱「大姑是被威脅還是自願並不清楚」，但大姑夫妻已涉洗錢遭收押禁見，為何避重就輕、幫大姑轉移焦點？
黃捷說，事件許多疑點，有待一一釐清，但徐與大姑的公司合作關係如此密切、也有金錢往來，現在卻說「自己是受害者」，令人看不下去。照徐巧芯的邏輯，借大姑錢去詐騙、找人頭公司的主事者辦造勢，「就是共犯」。
最後黃捷表示，「詐騙世家」、「洗錢立委」，這些都是徐巧芯常用在別人身上的標籤，理應罪大惡極、十惡不赦，現在都一一還給徐巧芯，應該馬上請辭下台。