蔣萬安在大巨蛋喊「不讓了」！臺北戰神守死中信特攻　關鍵是什麼

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擊敗天敵中信特攻 台新戰神防守輪轉水準很出色
昨天中信特攻擊敗台新戰神取得大巨蛋首勝，今天賽前蔣萬安特別喊話鼓勵台北市的職籃球隊臺北戰神「今天不讓了」，必定要扳回一城。而球隊似乎也有將這句話給聽進去，在比賽中展現旺盛求勝意志，開賽就在攻守兩端施加給對手很大的壓力。
賽前中信特攻對臺北戰神處於對戰6連勝，從來沒輸過，平均淨勝對手11.7分，限制戰神平均一場只能攻得82.3分，防守是他們在這一組對戰組合中的優勢。
▲台北戰神後衛林秉聖（右）和曹薰襄（左）搭檔的本土後場很夠水準，進攻推節奏，防守壓迫也有。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
但今天中信特攻卻屢屢在防守輪轉上出問題，擺上2名大洋將時跟不上，交待和退防上都出現問題。戰神此役在高位擋拆中給予持球者足夠的壓力，來自弱側的協防和回位又很及時，沒有讓中信特攻製造出太多機會，最後只能倉促出手質量不高的投籃，如此一來戰神又能掌握籃板推快攻，形成惡性循環。
中信特攻急躁、且錯誤的處理球，對比的是臺北戰神球員順利突破第一線後得分、或是轉移給正確的人。另外，中信洋將在戰術執行上也不確實，也沒有正確解讀比賽，反而是戰神本土長人孫思堯，在首節就有兩次漂亮的處理球，一次假Hand Off後內切得分，一次傳球助攻隊友中距離命中，打得很活躍。
執行力是做好防守的關鍵 許皓程：球員接受教練團的想法是關鍵
談到今天的比賽內容，台新戰神主帥許皓程表示自己為球員搞到驕傲，「昨天狀態如此低迷，在一個晚上之後就谷底反彈，很以球員為榮。」臺北戰神年前的防守問題嚴重，失分一直是敬陪末座，如今雖然場均失101分，也不是太好的成績，但已有慢慢進步。
除了上周的兩場比賽有失水準之外，他們在1月20日之後的10場比賽，都沒有讓對手得超過100分，其中有7場在95分以下，在前外籍總教練布萊恩（Brian Adams）離任之後，球隊防守上確實有所進步。
對此，許皓程對此認為球員的執行力是進步的重點，「布萊恩教練也是一個以防守見長的教練，但他是從NBA體系出來的，跟台灣籃球上還有一些地方需要磨合，有很多方面是不一樣的，系統和細節都需要調整。（近期防守的提升）我覺得是球員肯相信教練，因為在怎麼完美的防守策略，球員不肯去做也是白搭。」
今天的比賽內容確實就如許皓程所說，關鍵是在於球員的專注力和執行力，戰神球員利用包夾和上身體強度，積極成功給予中信特攻持球者足夠的壓力，重點是弱側前來協防下滑長人的防守者，在閱讀比賽上做得很不錯，沒有過度幫忙，回位也很及時。
許皓程對此進一步解釋說，「我們的球員真的都很積極，但有時候過度積極，反而會忘記最原始的防守概念，那就是你幫忙後要能還原。對上中信這麼有經驗的球隊，過度協防，就是讓鼎哥（曾文鼎）昨天傳了9次助攻，打得非常輕鬆。」
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