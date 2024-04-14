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T1／中信特攻在大巨蛋寫恥辱紀錄！76：114被戰神打爆　慘輸38分

▲臺北台新戰神以114：76擊敗新北中信特攻，獲得在台北大巨蛋的首勝，洋將赫里斯-傑佛森攻下全場最高的28分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲臺北台新戰神以114：76擊敗新北中信特攻，獲得在台北大巨蛋的首勝，洋將赫里斯-傑佛森攻下全場最高的28分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）

記者黃建霖/臺北報導

T1職籃台北大巨蛋職籃賽，由新北中信特攻對戰臺北台新戰神，今天依舊是滿場的15600人，不過比賽勝負卻呈現一面倒的情況，衛冕軍中信特攻上半場就落後創聯盟半場最大分差紀錄的37分，最終以76：114落敗，大巨蛋首次舉辦職籃賽事，中信和台新兩隊各取1勝1敗。

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大巨蛋歷史性的首場職籃賽事在4月13日開打，中信特攻昨天擊敗台新戰神，今天賽前臺北市長蔣萬安特別喊話台新戰神「今天不讓了」，必定要扳回一城。這場比賽「特攻黑豹」阿巴西因為左腳踝傷勢，譚傑龍因腳指甲翻起來，依然缺陣。

▲台北市長蔣萬安現身新北中信特攻vs.臺北台新戰神「攻戰大巨蛋」 雙北反毒籃球賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲賽前臺北市長蔣萬安特別喊話臺北台新戰神「今天不讓了」，必定要扳回一城。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
而戰神開賽後也沒有讓市長失望，很快打出17:4攻勢，首節戰神一改上一場外線手感不佳的困境，單節三分球8投5中，以33:11的懸殊比數大幅領先，戰神洋將赫里斯-傑佛森單節攻下10分。

中信特攻此前對上戰神取得6連勝，禁區擁有很大的優勢，不過今天強攻籃下未能收效，擺上兩大陣容，又輪轉太慢被投進三分球，進退失手。次節黃聰翰和曹薰襄連進2顆三分球，讓領先的分數來到全場最大的37分，半場打完戰神以64：27領先，半場落後37分也創造了T1聯盟半場最大分差紀錄。

▲「攻戰大巨蛋」 雙北反毒籃球賽吸引許多球迷進場欣賞比賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲「攻戰大巨蛋」 雙北反毒籃球賽，連兩場都湧進滿場的15600名球迷。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
易籃再戰後，中信特攻數度嘗試反撲，不過台新戰神總是能夠將分數維持在30分左右，三節打完仍已87：55佔有優勢，比賽勝負也提前底定。赫里斯-傑佛森攻下全場最高的28分，中信特攻洋將柯丹斬獲25分。

T1聯盟過去上半場最大分差，為2024年1月14日海神領先特攻的25分，下半場的最大分差紀錄為2021年12月18日海神對特攻的34分。特攻此役上半場只得到27分，為隊史半場次低的得分紀錄，最低為2021年12月18日對海神，下半場只得25分。

▲新北中信特攻阿巴西因傷沒辦法打這次大巨蛋比賽只能坐在旁邊板凳席為隊友加油。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲新北中信特攻阿巴西因傷沒辦法打這次大巨蛋比賽，只能坐在旁邊板凳席為隊友加油。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
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