T1／中信特攻在大巨蛋寫恥辱紀錄！76：114被戰神打爆 慘輸38分
T1職籃台北大巨蛋職籃賽，由新北中信特攻對戰臺北台新戰神，今天依舊是滿場的15600人，不過比賽勝負卻呈現一面倒的情況，衛冕軍中信特攻上半場就落後創聯盟半場最大分差紀錄的37分，最終以76：114落敗，大巨蛋首次舉辦職籃賽事，中信和台新兩隊各取1勝1敗。
記者黃建霖/臺北報導
大巨蛋歷史性的首場職籃賽事在4月13日開打，中信特攻昨天擊敗台新戰神，今天賽前臺北市長蔣萬安特別喊話台新戰神「今天不讓了」，必定要扳回一城。這場比賽「特攻黑豹」阿巴西因為左腳踝傷勢，譚傑龍因腳指甲翻起來，依然缺陣。
而戰神開賽後也沒有讓市長失望，很快打出17:4攻勢，首節戰神一改上一場外線手感不佳的困境，單節三分球8投5中，以33:11的懸殊比數大幅領先，戰神洋將赫里斯-傑佛森單節攻下10分。
中信特攻此前對上戰神取得6連勝，禁區擁有很大的優勢，不過今天強攻籃下未能收效，擺上兩大陣容，又輪轉太慢被投進三分球，進退失手。次節黃聰翰和曹薰襄連進2顆三分球，讓領先的分數來到全場最大的37分，半場打完戰神以64：27領先，半場落後37分也創造了T1聯盟半場最大分差紀錄。
易籃再戰後，中信特攻數度嘗試反撲，不過台新戰神總是能夠將分數維持在30分左右，三節打完仍已87：55佔有優勢，比賽勝負也提前底定。赫里斯-傑佛森攻下全場最高的28分，中信特攻洋將柯丹斬獲25分。
T1聯盟過去上半場最大分差，為2024年1月14日海神領先特攻的25分，下半場的最大分差紀錄為2021年12月18日海神對特攻的34分。特攻此役上半場只得到27分，為隊史半場次低的得分紀錄，最低為2021年12月18日對海神，下半場只得25分。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁