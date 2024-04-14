大巨蛋職籃賽2場共「31200人」進場！臺北戰神商品銷售業績漲66%
T1聯盟新北中信特攻與臺北台新戰神攜手主辦的「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，今（14）日落幕，2天的賽事結果分別由中信特攻及臺北戰神各拿1勝，這兩場皆湧進滿場的15600位觀眾、合計31200人來到臺北大巨蛋觀賽，帶動2球團的票房和商品銷售成長，台新球團確認商品銷售業績比平時主場好66%。
記者黃建霖/臺北報導
這次大巨蛋職籃賽花費約1千多萬 動用300多人場佈，中信和台新兩球團事前花了1個半月規劃，最終進場2天的時間來將相關設備架設，包括人工草皮護板鋪設，以及球場木板進場，加上周末公司的其他活動，內部人員這兩天都相當勞累，繃緊神經。昨天賽後中信特攻主控林韋翰也特別感謝辛勞的工作人員，直言因為他們的努力，球員們才能有這麼好的場地能比賽。
昨日中信特攻以88：81戰勝臺北戰神，今日則由臺北戰神則以114：76予以回擊，這兩場大巨蛋賽事皆滿場，兩隊球迷共進場31200人，兩天分別有新北市長侯友宜和臺北市長蔣萬安來開球，再加上日本天王巨星龜梨和也來參加活動，在聲量方面可說是賺飽賺滿。
臺北戰神球團賽後表示，這次大巨蛋戰，戰神商品部單場業績翻倍成長，帶動2日商品銷售較主場和平籃球館成長66%。至於中信特攻球團則在接受《NOWnews》訪問時說，因為這次是合辦，一些事項還在確認，所以相關銷售數字今天還無法產生。
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