轟徐巧芯切割大姑　溫朗東：好了啦！再說謊很難看

徐巧芯大姑涉洗錢遭網軍出征　黃揚明提醒民進黨：小心誤傷自己人

▲徐巧芯昨（14）日淚崩同黨立委傅崐萁懷中。（圖／資料照片）
▲徐巧芯昨（14）日淚崩同黨立委傅崐萁懷中。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑捲入洗錢案，第一時間選擇切割，表示早已無來往，結果連環遭爆出證據打臉她說謊。徐巧芯昨（14）日淚崩同黨立委傅崐萁懷中，更遭大批網友直呼噁心。但資深媒體人黃揚明提醒，民進黨側翼要小心，不要誤傷自己人。

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刑事警察局電偵一隊清查日前165反詐騙專線的通報資料，發現男子林于倫成立人頭公司，帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻檔使用，不法金流高達2700萬餘元，涉及詐欺、洗錢罪，該名劉姓女子就是徐巧芯的大姑（丈夫的胞姊）。目前該案共有三人涉嫌洗錢遭收押，包括徐巧芯丈夫的姐姐劉向婕、劉向婕的丈夫杜秉澄以及捲入洗錢公司的負責人林于倫。

黃揚明昨（14）日晚間在臉書發文表示，徐巧芯痛哭是人設盡失，但姻親是無法選擇的，若徐真的捲入案件，她已承諾要立即辭職，那就看司法怎麼辦下去。不過，現在綠營立委、名嘴全面開打，只是，我在此提醒一下，不要誤傷自己人。

為什麼？黃揚明指出，首先，在監察院政治獻金網站，有位與自由台灣黨的林于倫同名同姓、且身份證字號開頭英文字母一致的「林于倫」，曾於2018、2022年二度捐政治獻金給當時參選台北市議員的現任民進黨立委吳沛憶。

另外，劉向婕也曾在2020年2月12日、13日各捐了2,020元給民進黨中央。為什麼當時會捐給民進黨2,020元的政治獻金？因為那年初蔡英文連任總統成功後，民進黨在2020年2月12日開放當時選戰很熱門的綠色「飛行外套」給支持者預訂，又因遭逢疫情剛發生，因此民進黨當時承諾扣除成本後會全數捐給防疫經費。因此，劉向婕應該是買了兩件蔡英文競選飛行外套，才會留下這兩筆獻金資料。

黃揚明強調，不會因為前面兩人過去的政治獻金流向，就說吳沛憶、民進黨跟詐騙洗錢集團勾結。但是林于倫、劉向婕是綠營支持者的事實，透過政治獻金的捐贈，應該不難釐清。「因此，綠營猛轟徐巧芯的同時，是不是該自我節制一下，畢竟這些人可都是支持綠營的人耶。」

至於劉向婕的老公杜秉澄，曾在陳柏惟罷免投票前在臉書力挺：「3Q加油！」超思進口雞蛋發生爭議時，也曾轉貼蛋商聲明力挺，而且韓國瑜當選立法院長那時，他還去友人臉書留言：「一個字，噁心！」政治立場不言可喻。

黃揚明說，這是偵查中的司法案件，徐巧芯有沒有涉入是一翻兩瞪眼的事情，但徐在綠營仇恨值特高，家人出事側翼就全面出動攻擊，他只能奉勸，不妨先靜待偵辦結果，否則迴力鏢可能會打到自己。

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