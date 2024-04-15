徐巧芯崩潰哭倒人設崩壞！曾預言她當總統 沈富雄反悔吐「4字」
國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案，第一時間選擇切割，不僅聲稱早無往來，更表示自己也是受害人，結果遭爆多項證據打臉她說謊。徐巧芯昨（14）日更哭倒在同黨立委傅崐萁懷裡，資深媒體人黃揚明嘆人設崩壞；另曾於2022年預言徐巧芯會當總統的前立委沈富雄也認為，此舉是一大扣分，徐巧芯反應「太誇張」，改口稱她現在「留校察看」。
記者陳宜加／台北報導
沈富雄14日在政論節目《TVBS戰情室》表示，為了大姑涉洗錢案委屈大哭，和他想像中的徐巧芯完全是兩個人，他要收回對她16年後也許會當總統的期待，現在改成「留校察看」，因為能夠擔當重任的人，不應該有這種反應。
沈富雄認為，徐巧芯大姑即便再有問題，也跟徐巧芯沒有任何關係，大姑是姻親的血親，徐巧芯卻哭成這樣，反而會讓人覺得奇怪。他說，原本不是負面的事情，卻被徐巧芯自己誇大成這樣。
國民黨立委柯志恩則緩頰表示，徐巧芯是有一點崩潰，而且最重要的是綠營對她的指控，真的有點扯太遠。每個人家家都有一本難念的經，很多政治人物行事上都是憂國憂民，可是家裡面可能有一些不一樣的人，這些人在外面所做所為，要讓競競業業的政治人物來承擔，完全是不合理的。