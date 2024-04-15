0403花蓮強震「餘震快破900次」！規模5以上30起 恐半年後才平息
0403花蓮7.2大地震的餘震仍在持續，雖然整體規模、頻率已降低，但截至今（15）日上午8時，整個地震序列共計890起地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，大型地震的觀察期會拉到數個月至半年，未來花蓮地區仍要留意規模3至4餘震，加上山區土石鬆軟，配合鋒面降雨，務必留意崩坍及落石的危險。
記者張志浩／綜合報導
據氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至15日上午8時，已經有889餘震、加上主震共有181起「顯著有感」地震、709起「小區域有感地震」，最大規模餘震為6.5和6.2，發生在主震後的2小時內，統計所有規模5以上的餘震已達30起。
而細看整個地震序列，芮氏規模5以上的地震，在4/3主震當天出現15個、4/4出現4個，4/5出現4個，4/6出現3個、4/7出現2個、4/8出現1個、4/9出現1個，可以發現芮氏規模5以上餘震數量有逐步減少的趨勢，整體地震目前走向趨緩。
吳健富提醒，若以1999年921大地震的案例，當時餘震延續了100多天才停止，因此花蓮7.2強震還有很長的觀察期，且由於地震測站變多，因此餘震的可統計數量，相較於921大地震也更多，提醒民眾務必時刻做好防震準備。
此外，近期嘉義地區也是地震頻繁，氣象署推估可能和花蓮強震的「應力調整」有關，西半部近期仍要持續留意規模3至4地震。