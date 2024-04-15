張小燕也被蒙鼓裡！自責不知黃子佼作為「早知道決不讓孟耿如嫁」
藝人黃子佼購買未成年偷拍影片，還被爆出性侵多名女子，行為遭到網友炎上，連老婆孟耿如、師父張小燕也備受牽連。張小燕的好友高愛倫今（15）日曬出她與張小燕的對話，張小燕痛訴「我真是傷透了，我真的頭都抬不起來，一輩子沒有這樣怕見人」，更是愧對孟耿如，揚言她若是知道黃子佼私下的行徑，「我決不會讓她嫁給他！」
記者薛羽彤／綜合報導
作家高愛倫是張小燕的好友，昨（14）日她在臉書上透露，黃子佼事件延燒至今，完全沒有安慰小燕姐，認為以她的健康身心而言，「天外橫禍毫髮無傷」。今日高愛倫公開她和張小燕的對話，坦言昨日初次傳訊關心，才知道對方一直陷在在水深火熱之中，高愛倫對此深感歉意，才選擇擅自公開簡訊內容，讓外界知道張小燕此刻的感受。
簡訊內容中，張小燕對高愛倫說道「我怎會毫髮無傷，我真是傷透了！除了頭髮還在臉也沒了，心也碎了！一向自律自重，從來沒想到會跟這類事扯上。」張小燕坦言黃子佼很多事她都不知情，所以醜聞爆發後她也受到打擊；最令她心疼的是孟耿如，「我的歉疚和無知，讓我頭都抬不起來」，對於孟耿如幫自己說話也被連累，張小燕心中充滿歉疚。
黃子佼的醜聞連環爆，讓75歲的張小燕身心俱疲，網友也紛紛安慰她，要她別太自責，「委屈小燕姐了，師父領進門修行在個人」、「有了小燕姐親自回應，大家就可以比較安心」、「所以小燕姐不知情，那不能怪她了」、「小燕姐辛苦了，要保重。」
※【NOWnews 今日新聞
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