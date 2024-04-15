台北額滿國小出爐！一表看學區房價　北投爸媽最輕鬆：5字頭入住

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大安房價含金量高，學區宅每坪均價破百萬
住商機構根據上述名單，彙整36所明星學校周邊1公里的實價登錄行情。據實價資料，大安區不僅共計7所國小進榜，為北市12行政區之首，且每所國小周邊每坪房價皆站上百萬元以上。
其中，金華國小更以單價122.6萬元，坐穩「最貴學區宅」寶位。徐佳馨指出，觀察周邊平均單價破110萬元的四所明星學校，大多位處大安森林公園周邊，屬於傳統豪宅聚落，地段優勢之下，加上明星學區加持，房價長年都是北市的頂標。
關渡父母最輕鬆，5字頭入住明星學區
另據實價，北投3所進榜的明星學校，周邊平均單價約5到7字頭，其中關渡國小周邊房價僅約54.2萬元，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，3所名校都鄰近紅線捷運站點。
其中關渡國小更可說是「出站即到校」，且周邊除了清江國小外，步行皆可達知名商圈，機能相對便捷，但價位更具競爭力，僅約5至7字頭即可入手，讓區域父母負擔減輕不少。
賴志昶提醒，北市36所明星學區，其中若是不需審查的學校，於113年3月20日前設籍並居住於該學區內的學生，原則上皆可順利分發入學；而需審查入學的學校，於4月22至26日於各額滿學校辦理優先入學資格審查，有意為下一代選擇名校的家長，得搞清入籍與入學審查期限。