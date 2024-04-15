山豬「敗血性休克」38歲過世！醫示警4族群危險：感冒絕不能忽視
藝人山豬（陳俊甫）今（15）日被家屬證實，因感冒導致「敗血性休克」過世，年僅38歲，山豬過去曾受紅斑性狼瘡、呼吸中止的病症困擾，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，這類病患的免疫反應本身就較差，加上肥胖又導致抵抗力更弱，提醒民眾絕不能忽視感冒，若有高燒39度以上、呼吸喘、頭暈等症狀，務必立即就醫。
記者張志浩／綜合報導
劉中平指出，有些感冒會引起患者全身性的免疫反應，進而導致肺部發炎、呼吸窘迫、休克猝死的危機，以山豬的案例來說，他本身患有紅斑性狼瘡，又稱為「自體免疫疾病」，免疫系統無法分辨細胞好壞進行無差別攻擊，因此這類患者需長期服用「抑制免疫力」的藥物或類固醇，會讓已經混脆弱的患者「免疫力進一步下降」。
劉中平說明，感冒會引起休克，除了和山豬依樣自體免疫力較低的情況外，還有一種是「心肌炎」，主要是病毒進入心臟，因三高、抽菸、肥胖等原因，心臟功能本身就不好的患者，就可能引起惡性心律不整、心臟功能不良，最後導致「心因性休克」。
劉中平提醒，感冒雖然是很常見的情況，但民眾絕不能輕易忽視，若本身是以下「危險族群」，或感冒出現以下「危險情況」，絕對要速速掛號看醫生。
⚠️感冒休克危險族群
1、自體免疫疾病族群，如紅斑性狼瘡、第1型糖尿病、類風濕性關節炎、乾癬等
2、長期或定期使用類固醇者
3、學齡前兒童、80歲以上長者
4、運動量較少的族群，如肥胖、長期加班無法運動者
⚠️感冒危險情況
1、高燒39度以上
2、呼吸異常的喘
3、頭暈，感冒會引起疲勞，但若有走路沒力、無法起床等病症，就要特別小心