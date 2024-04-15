和牛EMPEROR辯過期肉供員訓！衛生局打臉「放使用區」認有給客吃
位在台中西屯區的頂級和牛EMPEROR燒肉名店，今（15）日遭離職員工踢爆使用過期和牛後，店家於Facebook臉書道歉聲明，辯「過期和牛是為了提升服務品質所留下，要給員工進行教育訓練的」；馬上遭中市衛生局打臉，局長曾梓展表示「在使用區查到過期商品，認定有使用」。食安處清點封存逾期品項從牛肉18箱219塊、冷麵24箱、味噌11盒，連高湯、豆瓣醬、濃縮飲料都在過期之列，震驚大眾。
記者蕭涵云/台北報導
主打一口入魂、就像踏進日本餐廳一樣的台中頂級和牛EMPEROR，強調擁有純正和牛美味、只處理精選最高級和牛，執著於食材、技術、與款待，供應最低單人套餐要價3900元起跳的高檔燒肉。如今卻遭離職員工踢爆「多次使用過期和牛」，引起社會譁然。
稍早店家於Facebook臉書道歉聲明，「我們在店裡把過期的和牛冷凍保存這一點是違法的，確實是不對的，我們也體會到對於台灣食安相關法律的認知不足，而做出了不好的示範感到很抱歉。」但辯稱「報導中的冷凍肉品和一些過期的商品是我們為了提升服務品質所留下要給員工進行教育訓練的，且販售的肉品跟過期肉品我們有用兩個冰箱進行保存就怕交叉感染」，更強調將「對於這次不實的報導，我們決定採取法律行動，給消費者和大眾一個交代」。
EMPEROR更於日文聲明中稱，「沒有證據顯示我們向顧客提供超過賞味期限的和牛」。「在消費期限前的和牛無法提供給顧客，因此冷凍起來用以員工培訓切割和牛與檢查燒烤熟度」，強調與提供給顧客食用的「冷藏」肉品不會混淆。不過根據中市衛生局稽查到的一塊飛驒和牛，賞味期限標示為2024年1月12日，距今足足超過三個月久。
台中市府稽查EMPEROR後，經食安處仔細清點，初步封存逾期的品項從牛肉18箱219塊、冷麵24箱、味噌11盒，連高湯、豆瓣醬、濃縮飲料都在過期之列；其中更有60包過期冷麵，是在料理區被開封的，並非依照店家說法放在過期區，足以認定還是有使用。連台中市衛生局長曾梓展受訪時都表示「高度懷疑」打臉店家說法。