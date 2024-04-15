不滿梁朝偉奪香港金像獎影帝！王晶發長文炮轟：把機會給年輕一代
第42屆香港電影金像獎昨（14）日順利落幕，電影《金手指》榮獲6大獎項，成為本屆最大贏家，梁朝偉也因為主演本片6度奪得金像獎影帝。然而香港導演王晶卻直言，梁朝偉應該該比照張國榮、譚詠麟宣布不再領獎：「把機會給年輕一代。」
記者黃雅琪／綜合報導
梁朝偉曾憑藉《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》與《2046》，拿下香港電影金像獎影帝寶座；昨日再以《金手指》第六度抱走「最佳男主角」獎項，擊敗林保怡《白日之下》、盧鎮業《年少日記）、黃子華《毒舌大狀》以及大鵬《第八個嫌疑人》；梁朝偉透過視訊致詞：「很開心，因為很久沒有在香港電影金像獎拿獎了！多謝嘉玲姊，這麼多年來的鼓勵和支援！」
妻子劉嘉玲代為領獎，直言不諱的說：「我知道梁朝偉一拿獎，很多人都會說『又是他！』但我那麼多年在他身邊，我覺得梁朝偉是一個好偉大的演員，梁朝偉付出的是500、1000分的努力，我們香港有個這麼偉大的演員，應該值得驕傲，香港電影加油！」
導演王晶今日發文提到，雖然自己從未被香港電影金像獎提名，但這麼多年來他都會到場支持，對於今年的賽果他也發表了看法：「今年賽果最佳影片《毒舌大狀》，女主角余香凝、女配梁雍婷、男配姜大衛都是實至名歸。」但提到梁朝偉拿獎他則不太滿意：「反而《金手指》絕不是梁朝偉最佳演出，有點過火，比《色戒》、《2046》的內歛相差很遠，如果我是他，會效法當年譚詠麟，張國榮宣布不再領奬，把機會給年輕一代。」
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