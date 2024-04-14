香港金像獎完整得獎名單！梁朝偉「6度奪影帝」當眾放閃劉嘉玲

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接著劉嘉玲表示：「我知道梁朝偉一拿獎，很多人都會說『又是他！』但我那麼多年在他身邊，我覺得梁朝偉是一個好偉大的演員，梁朝偉付出的是500、1000分的努力，我們香港有個這麼偉大的演員，應該值得驕傲，香港電影加油！」
第42屆香港電影金像獎得獎名單
最佳新演員
《但願人長久》謝咏欣
新晉導演
《年少日記》卓亦謙
最佳視覺效果
《金手指》黃智力、潘志恒
最佳美術指導
《金手指》林子僑
最佳服裝造型設計
《金手指》文念中
最佳攝影
《金手指》潘耀明
專業精神獎
唐萍
最佳編劇
《命案》游乃海、李春暉
最佳動作設計
《爆裂點》董瑋
最佳音響效果
《金手指》Nopawat Likitwong
最佳女配角
《白日之下》梁雍婷
最佳亞洲華語電影
《周處除三害》
最佳剪接
《命案》梁展綸、David Richardson
最佳男配角
《白日之下》姜大衛
終身成就獎
洪金寶
最佳原創電影音樂
《4拍4家族》泰迪羅賓、戴偉
最佳原創電影歌曲
《填詞L》〈填詞魂〉
最佳導演
《命案》鄭保瑞
最佳女主角
《白日之下》余香凝
最佳男主角
《金手指》梁朝偉
最佳電影
《毒舌大狀》
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