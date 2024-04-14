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香港金像獎完整得獎名單！梁朝偉「6度奪影帝」當眾放閃劉嘉玲

▲香港金像獎完整得獎名單，梁朝偉（大圖）6度奪影帝，當眾放閃愛妻劉嘉玲。（圖／Viu TV）
▲香港金像獎完整得獎名單，梁朝偉（大圖）6度奪影帝，當眾放閃愛妻劉嘉玲。（圖／Viu TV）

記者黃雅琪／綜合報導

第42屆香港電影金像獎，今（14）日在香港文化中心盛大舉行，電影《金手指》榮獲6大獎項，成為本屆最大贏家！最佳電影大獎頒給吳煒倫導演及編劇《毒舌大狀》、影后頒給《白日之下》余香凝，影帝部分則由主演《金手指》的梁朝偉，相隔15年後再拿下第六座影帝，遠在德國拍片的梁朝偉視訊致詞放閃：「多謝妳啊！嘉玲姊！」

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▲梁朝偉主演電影《金手指》奪得香港金像獎影帝。（圖／Viu TV）
▲梁朝偉主演電影《金手指》奪得香港金像獎影帝。（圖／Viu TV）
▲劉嘉玲代老公梁朝偉領獎。（圖／Viu TV）
▲劉嘉玲代老公梁朝偉領獎。（圖／Viu TV）
香港電影金像獎本屆影帝頒給梁朝偉，也是他演藝生涯中第六度拿下該獎的「最佳男主角獎」，人在德國拍新電影的梁朝偉，由妻子劉嘉玲代為領獎，他本人則是透過視訊與大家見面：「很開心，因為很久沒有在香港電影金像獎拿獎了！」

接著劉嘉玲表示：「我知道梁朝偉一拿獎，很多人都會說『又是他！』但我那麼多年在他身邊，我覺得梁朝偉是一個好偉大的演員，梁朝偉付出的是500、1000分的努力，我們香港有個這麼偉大的演員，應該值得驕傲，香港電影加油！」

▲香港電影金像獎影后頒給《白日之下》余香凝。（圖／香港電影金像獎FB）
▲香港電影金像獎影后頒給《白日之下》余香凝。（圖／香港電影金像獎FB）
第42屆香港電影金像獎得獎名單

最佳新演員

《但願人長久》謝咏欣

新晉導演

《年少日記》卓亦謙

最佳視覺效果

《金手指》黃智力、潘志恒

最佳美術指導

《金手指》林子僑

最佳服裝造型設計

《金手指》文念中

最佳攝影

《金手指》潘耀明

專業精神獎

唐萍

最佳編劇

《命案》游乃海、李春暉

最佳動作設計

《爆裂點》董瑋

最佳音響效果

《金手指》Nopawat Likitwong

最佳女配角

《白日之下》梁雍婷

最佳亞洲華語電影

《周處除三害》

最佳剪接

《命案》梁展綸、David Richardson

最佳男配角

《白日之下》姜大衛

終身成就獎

洪金寶

最佳原創電影音樂

《4拍4家族》泰迪羅賓、戴偉

最佳原創電影歌曲

《填詞L》〈填詞魂〉

最佳導演

《命案》鄭保瑞

最佳女主角

《白日之下》余香凝

最佳男主角

《金手指》梁朝偉

最佳電影

《毒舌大狀》

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