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中職／曾頌恩狂轟救牛棚！兄弟將迎戰富邦、台鋼　戰績有望再提升

▲曾頌恩狂轟救牛棚！兄弟將迎戰富邦、台鋼，戰績有望再提升。（圖／NOWnews資料照）
▲曾頌恩狂轟救牛棚！兄弟將迎戰富邦、台鋼，戰績有望再提升。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

中職開戰首周因為「火牛棚」問題而苦惱的中信兄弟，本周對上統一獅、味全龍，收下3勝2敗的不俗成績。打線適時支援是戰績漸入佳境的關鍵之一，尤其是「魚住」曾頌恩表現亮眼，本周兄弟將接續對上戰績靠後的富邦悍將、台鋼雄鷹，在呂彥青的回歸加持下，如果打線能維持火燙手感，也許有望再收下好成績

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事實上，兄弟從開季以來，打擊的狀況就相當不錯，目前團隊打擊率2成61僅位居聯盟第3，但長打率高達3成94，只落後給近況絕佳的統一打線。撇開數據層面，核心打者岳東華、陳子豪也都能適時擊出長打或甚至全壘打，幫助球隊取分。

不得不提的，自然還有「魚住」曾頌恩，本季張志豪因傷無法上場，還有陳文杰被台鋼挑走以後，曾頌恩在原先擁擠的兄弟外野站穩先發位置，展現了恐怖的長打能力，也算是回饋了總教練平野惠一對他的信任

▲中信兄弟曾頌恩本季大放異彩，暫居中職全壘打王。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟曾頌恩本季大放異彩，暫居中職全壘打王。（圖／中信兄弟提供）
曾頌恩從7日對上樂天的比賽後，已經連續6場敲出安打，而且有3場出現全壘打，更在13日對上味全龍的比賽中，敲出單場雙響炮，目前以5發全壘打獨走在中職的全壘打王排名。數據方面，打擊率已來到3成78，長打率更是高得誇張的8成65，OPS+也突破200大關，若能持續維持這樣的表現，將有可能成為本賽季最可怕的打者之一。

打線的支援固然關鍵，但兄弟部分後援投手如謝榮豪、吳俊偉，也逐漸在首周的亂流中回穩，謝榮豪本周2次後援都登板1局，沒有被敲出安打或失分，而吳俊偉也是後援3場都沒失分，收下1勝1救援成功。此外，先前因傷勢影響的呂彥青也在14日的比賽首度回歸，並成功拿下本季第1個中繼點

▲中信兄弟呂彥青回歸，本季首度登板拿下中繼點。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.02）
▲中信兄弟呂彥青回歸，本季首度登板拿下中繼點。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.02）
賽程部分，兄弟本周將先和富邦在新莊進行2連戰後，再遠征澄清湖球場和台鋼雄鷹進行3連戰，雖然都是客場比賽，但富邦、雄鷹目前都處於戰績後段班，兄弟在打線狀況佳、投手群回穩的狀況下，很有機會再收下不錯的成績。

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