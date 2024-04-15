中職／曾頌恩狂轟救牛棚！兄弟將迎戰富邦、台鋼　戰績有望再提升

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不得不提的，自然還有「魚住」曾頌恩，本季張志豪因傷無法上場，還有陳文杰被台鋼挑走以後，曾頌恩在原先擁擠的兄弟外野站穩先發位置，展現了恐怖的長打能力，也算是回饋了總教練平野惠一對他的信任。
曾頌恩從7日對上樂天的比賽後，已經連續6場敲出安打，而且有3場出現全壘打，更在13日對上味全龍的比賽中，敲出單場雙響炮，目前以5發全壘打獨走在中職的全壘打王排名。數據方面，打擊率已來到3成78，長打率更是高得誇張的8成65，OPS+也突破200大關，若能持續維持這樣的表現，將有可能成為本賽季最可怕的打者之一。
打線的支援固然關鍵，但兄弟部分後援投手如謝榮豪、吳俊偉，也逐漸在首周的亂流中回穩，謝榮豪本周2次後援都登板1局，沒有被敲出安打或失分，而吳俊偉也是後援3場都沒失分，收下1勝1救援成功。此外，先前因傷勢影響的呂彥青也在14日的比賽首度回歸，並成功拿下本季第1個中繼點。
賽程部分，兄弟本周將先和富邦在新莊進行2連戰後，再遠征澄清湖球場和台鋼雄鷹進行3連戰，雖然都是客場比賽，但富邦、雄鷹目前都處於戰績後段班，兄弟在打線狀況佳、投手群回穩的狀況下，很有機會再收下不錯的成績。
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