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東區第8又如何！「士官長」Butler發豪言：沒有人會想跟熱火打7場

▲邁阿密熱火「士官長」Jimmy Butler發下豪言，他表示沒有球隊希望與熱火打7場比賽，相當有自信。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火「士官長」Jimmy Butler發下豪言，他表示沒有球隊希望與熱火打7場比賽，相當有自信。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA邁阿密熱火隊「士官長」Jimmy Butler發下豪言！他在今（16）日接受美國雜誌《SLAM》專訪，談到自己對於即將到來的附加賽與季後賽有什麼看法，Jimmy Butler則是「霸氣」表示，沒有人想跟熱火打7場比賽，其他球隊必須要小心了。

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Jimmy Butler在訪問當中說到：「現在是大家需要真正考慮對上邁阿密熱火，還有我本人的時候了，我很清楚自身的能力，我也很清楚我們這支球隊的能力。不管怎樣，沒有任何球隊會想要跟我們打7場比賽，我們很清楚這一點。 」

本賽季Jimmy Butler平均出賽34分鐘，場均能得到20.8分、5.3籃板、5助攻、1.8抄截。熱火本季最終以46勝36敗的戰績收尾，排在東區第8，附加賽首戰將在台灣時間4月18日早上7:00，對上費城76人，勢必會是一場激戰，而熱火能否再度上演「例行賽養身，季後賽殺生」的戲碼，外界也相當關注。

▲「士官長」Jimmy Butler多次在季後賽上一肩扛起球隊，是熱火去年能夠在東區冠軍戰淘汰塞爾提克，闖進總冠軍賽最重要的功臣。（圖／美聯社／達志影像）
▲「士官長」Jimmy Butler多次在季後賽上一肩扛起球隊，是熱火去年能夠在東區冠軍戰淘汰塞爾提克，闖進總冠軍賽最重要的功臣。（圖／美聯社／達志影像）

至於熱火附加賽首戰的對手76人隊，主戰中鋒Joel Embiid本賽季因左膝半月板損傷動刀關係，缺席了將近2個月的時間，但他在回歸後，繳出平均得分30.4分的好表現，再度率領76人隊拉出一波連勝高潮。不過在上週對上魔術的比賽，上半場打完後Joel Embiid又一瘸一拐的走回休息室，似乎再度傷到左膝，加上昨（15）日缺席對上籃網的比賽，也不免讓人擔心他的狀態。

不過76人隊總教練Nick Nurse昨日受訪時表示，團隊只是為了保險起見，決定讓Embiid休息一下，他已經準備好要打附加賽了。對於附加賽首輪即將迎戰強敵熱火，Nick Nurse則是表示，「只要Joel Embiid能夠發揮平常的水準，那麼76人隊將有很大的機會擊敗熱火，並挺進後續的季後賽。」

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