東區第8又如何！「士官長」Butler發豪言：沒有人會想跟熱火打7場

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Jimmy Butler在訪問當中說到：「現在是大家需要真正考慮對上邁阿密熱火，還有我本人的時候了，我很清楚自身的能力，我也很清楚我們這支球隊的能力。不管怎樣，沒有任何球隊會想要跟我們打7場比賽，我們很清楚這一點。 」
本賽季Jimmy Butler平均出賽34分鐘，場均能得到20.8分、5.3籃板、5助攻、1.8抄截。熱火本季最終以46勝36敗的戰績收尾，排在東區第8，附加賽首戰將在台灣時間4月18日早上7:00，對上費城76人，勢必會是一場激戰，而熱火能否再度上演「例行賽養身，季後賽殺生」的戲碼，外界也相當關注。
至於熱火附加賽首戰的對手76人隊，主戰中鋒Joel Embiid本賽季因左膝半月板損傷動刀關係，缺席了將近2個月的時間，但他在回歸後，繳出平均得分30.4分的好表現，再度率領76人隊拉出一波連勝高潮。不過在上週對上魔術的比賽，上半場打完後Joel Embiid又一瘸一拐的走回休息室，似乎再度傷到左膝，加上昨（15）日缺席對上籃網的比賽，也不免讓人擔心他的狀態。
不過76人隊總教練Nick Nurse昨日受訪時表示，團隊只是為了保險起見，決定讓Embiid休息一下，他已經準備好要打附加賽了。對於附加賽首輪即將迎戰強敵熱火，Nick Nurse則是表示，「只要Joel Embiid能夠發揮平常的水準，那麼76人隊將有很大的機會擊敗熱火，並挺進後續的季後賽。」
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