雷霆奪分區第一寫紀錄！主帥Mark Daigneault獲選為年度最佳教練

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Mark Daigneault在聲明中表示：「能夠被我的同行授予這樣的榮譽，我感到非常榮幸，我對他們懷有極高的尊重和敬佩。我們球隊本賽季的成功，是由一群才華橫溢的球員共同努力達成的，他們的奉獻精神和競爭力非同尋常，能夠指導他們是我的榮幸。」
現年39歲的Mark Daigneault，每個賽季率領雷霆隊的勝利場次都有所增加，過去3個賽季勝場從24場到40場，再到57場，雷霆也搖身一變，成為聯盟當中最具有競爭力的球隊之一。根據美媒《ESPN》統計，本賽季雷霆隊進攻和防守效率均排名前5，三分球命中率也領先全聯盟，並在近15個頂級進攻類別中，名列前5名。
至於其他獲得選票的總教練還有克里夫蘭騎士的JB Bickerstaff、明尼蘇達灰狼的Chris Finch、波士頓塞爾提克的Joe Mazzulla和奧蘭多魔術的Jamahl Mosley。
雷霆團隊本季以平均年齡23.9歲之姿，打破2003-04賽季當時由鳳凰城太陽所創下的25.2歲紀錄，成為聯盟史上最年輕就拿下分區龍頭的球隊，對此Mark Daigneault則是表示，「球隊為本賽季做了很多準備，我們很早就開始在準備季後賽這件事，很高興我們現在是成功的。」
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