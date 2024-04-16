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雷霆奪分區第一寫紀錄！主帥Mark Daigneault獲選為年度最佳教練

▲雷霆隊主帥Mark Daigneault正式獲選為年度最佳教練，本賽季率領團隊年紀僅23.9歲的雷霆拿下西區第一，他的帶領功不可沒。（圖／美聯社／達志影像）
▲雷霆隊主帥Mark Daigneault正式獲選為年度最佳教練，本賽季率領團隊年紀僅23.9歲的雷霆拿下西區第一，他的帶領功不可沒。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今（16）日公布年度最佳教練人選，由奧克拉荷馬雷霆隊主帥Mark Daigneault順利獲選，他將聯盟史上最年輕的球隊（平均23.9歲），打造成為西區第一的球隊，並在選拔中以壓倒性的票數贏過其他人選，雷霆隊也要在Mark Daigneault帶領之下，力拼自1979年奪冠之後，隊史的第2座冠軍。

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Mark Daigneault在聲明中表示：「能夠被我的同行授予這樣的榮譽，我感到非常榮幸，我對他們懷有極高的尊重和敬佩。我們球隊本賽季的成功，是由一群才華橫溢的球員共同努力達成的，他們的奉獻精神和競爭力非同尋常，能夠指導他們是我的榮幸。」


現年39歲的Mark Daigneault，每個賽季率領雷霆隊的勝利場次都有所增加，過去3個賽季勝場從24場到40場，再到57場，雷霆也搖身一變，成為聯盟當中最具有競爭力的球隊之一。根據美媒《ESPN》統計，本賽季雷霆隊進攻和防守效率均排名前5，三分球命中率也領先全聯盟，並在近15個頂級進攻類別中，名列前5名。

至於其他獲得選票的總教練還有克里夫蘭騎士的JB Bickerstaff、明尼蘇達灰狼的Chris Finch、波士頓塞爾提克的Joe Mazzulla和奧蘭多魔術的Jamahl Mosley。
雷霆團隊本季以平均年齡23.9歲之姿，打破2003-04賽季當時由鳳凰城太陽所創下的25.2歲紀錄，成為聯盟史上最年輕就拿下分區龍頭的球隊，對此Mark Daigneault則是表示，「球隊為本賽季做了很多準備，我們很早就開始在準備季後賽這件事，很高興我們現在是成功的。」

▲「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander成為雷霆一哥，並率領球隊奇蹟登上西區第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander成為雷霆一哥，並率領球隊奇蹟登上西區第一。（圖／美聯社／達志影像）
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