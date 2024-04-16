影／雷霆奪西區第一氣氛好！邀記者發出「勝利狗叫」　球員超興奮

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Shai Gilgeous-Alexander本場面對獨行俠的比賽輕鬆打拿下15分，他也在賽後接受記者訪問，談到球隊為季後賽做了什麼準備，以及自己是否準備好了，SGA則是表示，他認為沒有經驗也是一種幫助球隊的事。最後感情相當好的雷霆團隊，還邀請記者一起加入「贏球後學狗叫」的行列，而記者也難為情地照做，球員見狀後也都相當興奮。
雷霆本賽季能夠迅速重建完成，並打出優異表現，與年僅25歲的少主「SGA」Shai Gilgeous-Alexander脱不了關係，本賽季SGA繳出場均30.3分、6.2助攻和5.6籃板驚人數據，投籃命中率達到53.6%、三分球命中率則為35.8%，他也是當今聯盟最優秀的防守球員之一，場均2次抄截排名聯盟第2，也非常有機會問鼎本賽季MVP。
而被問到年度MVP之爭時，Shai Gilgeous-Alexander充滿自信地表示，「我希望我能得到它。」雷霆主帥Mark Daigneault也力挺愛將，他說到：「我每天晚上都覺得我們擁有場上的最佳球員，我們擁有聯盟當中前5優異的防守和進攻，SGA是一位在攻防兩端都帶來巨大貢獻的球員。」
而稍早NBA年度最佳教練人選也正式出爐，就由雷霆總教練Mark Daigneault獲選，他也在聲明中表示，「能夠被我的同行授予這樣的榮譽，我感到非常榮幸，我對他們懷有極高的尊重和敬佩。我們球隊本賽季的成功，是由一群才華橫溢的球員共同努力達成的，他們的奉獻精神和競爭力非同尋常，能夠指導他們是我的榮幸。」
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