桃園「家戶購屋比」破1奪冠！專家分析2原因　台南全靠台積電撐場

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桃園首購買盤穩定，家戶購屋比居冠
家戶購屋比是指，每100戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。住商機構彙整六都民政局、地政局數據統計，六都2024年第一季家戶購屋比，桃園市以1.22%居冠，象徵桃園市每100戶中，就有約1.22戶家庭第一季買房，該數據與去年同期相比，成長0.29個百分點，增幅也是六都最高。
徐佳馨觀察，桃園年初買氣回籠，主要原因有二，一是政府去年推出新青安貸款利多，讓房價相對親民、重劃區議題豐富的桃園房市看俏。其二為桃園近年來如機場捷運、台灣高鐵等交通建設到位，不僅促進在地機能，且適逢政府推出TPASS等交通政策，增加外縣市首購族群移居意願。
受惠台積電熱潮，台南買氣創歷年新高
除了桃園市之外，南二都年初買氣增溫，台南、高雄今年第一季家戶購屋比分別為0.94、0.90%，其中台南為2016年以來同期最高，高雄也是自2016年之後次高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，南二都共同受惠於科技園區議題，且區域不少重大建設利多釋出，房市買氣大幅增溫。
賴志昶補充，去年第一季適逢「平均地權條例」修正案三讀，買氣低迷至去年下旬，但今年初延續去年下半年的新青安政策帶動，同時大選後政經局勢穩定，又適逢台股創2萬點新高，致使六都購屋族群信心大增，熱錢湧入不動產市場，不過3月下旬央行突襲宣布升息，讓未來房市是否能延續買氣，有待時間驗證。