NBA附加賽明日正式開戰！附加賽制度為何　哪些球隊有資格參加　

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什麼是附加賽？
NBA附加賽（play-in tournament）參賽隊伍最多會進行2場賽事，原本的分區第7、第8名雙方會進行對戰，勝隊直接成為分區第7種子，敗隊則保有「敗部復活」的機會；分區第9、第10名則是必須「連贏兩場」，才有可能成為分區第8。對於第9、第10名而言，兩場比賽都有輸不得的壓力，若是無法拿下二連勝，賽季也就到此為止。
誰可以打附加賽？
過去NBA季後賽採取前8種子直接晉級季後賽的制度，由高種子序的球隊依序對決低種子序球隊。而在2020年賽季開打後，制度則是作出修改，變成東、西區的第1至6名將直接確保季後賽席次，不用打附加賽。而為了增加比賽精彩度，以及提供更多球隊奪冠的機會，第7種子至第10種子則需要經由額外的比賽決定，這就被稱為「附加賽」（play-in tournament）。
簡而言之，這是一場各分區「四搶二」的季後賽前哨戰，讓第9、第10名的隊伍還保有奪冠的一線生機，減少賽程後半段球隊擺爛的可能性，替季後賽增添更多話題與票房。
誰將在附加賽上對決？
西區部分：
本賽季附加賽將在明（17）日台灣時間早上7:00正式點燃戰火，西區部分將由第7種子紐奧良鵜鶘在主場迎戰第8種子洛杉磯湖人揭開序幕，有趣的是，雙方稍早才在最後一場例行賽上交手，湖人以124:108擊退鵜鶘，附加賽首戰雙方要再度碰頭，「詹皇」LeBron James希望能夠率領湖人再度叩關季後賽。
至於台灣時間10:00，排名西區第9的沙加緬度國王則要在主場迎戰西區第10的金州勇士，這也是雙方連續兩年在附加賽／季後賽交手，上賽季勇士在搶7戰靠著Stephen Curry砍下破搶七戰得分紀錄的50分，最終率領球隊以4：3晉級次輪，國王慘遭「下剋上」，勇士團隊本次仍舊相當具有信心，就看他們能否連勝兩戰，以第8種子身分闖進季後賽。
東區部分：
東區附加賽則是會在後天（18）日開戰，首場比賽將由第7種子費城76人在主場迎戰第8種子邁阿密熱火，熱火隊一哥「士官長」Jimmy Butler顯得自信心十足，他受訪時表示，沒有人會希望在7戰4勝制的比賽上遇到他們，不過76人主戰中鋒Joel Embiid無意外應該能出戰，雙方正面對決勢必精彩可期。
至於東區第2場附加賽，將由排名東區第9的芝加哥公牛在主場迎戰東區第10的亞特蘭大老鷹，預料就算這兩隊的勝者，後續面對到76人與熱火之戰的敗隊也是非常難打，就看老鷹、公牛一哥Trae Young、DeMar DeRozan表現如何。
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