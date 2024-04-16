簽約後2天地震「房屋到處是裂痕」傻眼 專家：尷尬期只能這樣做
簽約買房後2天發生大地震，房子梁、窗框、衛浴到處是裂痕，該怎麼辦？能解約嗎？住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，這是尷尬期，只能就解約或是減少價金進行協議，很難無償直接解約。
記者徐銘穗/綜合報導
網友在臉書「買房知識家」發問，表示他4月1日簽約買了三房車，大地震後房子裂縫不少，包括梁，窗框，衛浴等到處都有，甚至有部分水泥缺塊，他擔心衛浴後續有漏水問題，希望能打掉重做，但「賣家只想要缺塊的部分做補土油漆，連全屋的裂痕都不修補」，無奈問在此狀況下，可否停止支付第二期頭款入建經，若談不攏走向解約得負擔什麼責任？
對此，徐佳馨受訪表示，若合約中有備註天災條款，就照備註條款走，若沒有天災條款就得分階段，如果還沒簽約，也沒下訂，那當然可要求屋主補好補滿或是降價，如果已經付定金，在房子沒有重大瑕疵前提下，恐怕要賠上定金。
徐佳馨說，如果已經簽約進行過戶就比較麻煩，雖然仍可請結構技師鑑定，開立建築物受損害的相關證明，雙方可就解約與否以及減損金額進行協議，但沒有強制性，直接解約恐得面臨違約金。
若已經點交過戶，視為契約完成。徐佳馨指出，此時買方只能自認倒楣，很難構成解約要件或要求屋主補償，除非能證明房子瑕疵是地震前就已存在。徐佳馨提醒，強震後確實可以看得出屋況良窳，在點交之前，還是可請結構技師鑑定，若有問題，仍可主張自身權益，還是有調解空間。