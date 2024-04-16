NBA附加賽分析／國王遇勇士「3分大軍」！外線防守薄弱恐成致命傷
NBA美國職籃金州勇士將在明（17）日早上10點，於附加賽迎戰沙加緬度國王，2隊在本賽季一共有過4次交手，雙方各拿2勝，勇士在2場比賽加起來贏了9分，國王在擊敗勇士的2場比賽都是1分險勝，本季兩隊戰績也是相同的46勝36敗，在各方面來看，2支球隊的實力非常接近，而比賽的關鍵就在於3分球，國王是本季NBA3分球防守第2差，而勇士則是3分球命中率第3高，今（16）日就讓《NOWnews今日新聞》為讀者分析勇士和國王的附加賽。
記者吳政紘／綜合報導
勇士在本季4場對上國王的例行賽，平均得分來到120分，國王則是118.3分，國王是本季聯盟中3分線防守第2差的球隊，本季對上國王的球隊平均3分球命中率為39.1%，勇士在對上國王的4場比賽中3分球命中率為43.3%，而勇士在今年的團隊3分球命中率來到38.0%，在全聯盟排名第3。
國王3分線守不住，但在進攻端2名能夠貢獻3分火力的球員Malik Monk和Kevin Huerter，又都遭遇傷勢，在受傷前曾被看好能夠拿下年度最佳第6人的Malik Monk，在3月底遭遇十字韌帶扭傷，附加賽確定不能上場。而Kevin Huerter則是接受肩部手術，賽季提前報銷。
值得注意的是在去年勇士在去年西區季後賽首輪碰上國王，Monk在系列賽中場均能夠砍下19分，今年再度對上勇士，Monk因傷缺陣，對於國王來說是不小的打擊。
勇士方面Jonathan Kuminga則被視為勇士在附加賽的關鍵球員，本季4場對上國王的比賽，Kuminga3分球命中率為40％（10投4中）能裡能外的他，可以在衝擊籃框的同時，為其他隊友拉開空間，尋找3分線的出手機會，若拉到外線40％的3分球命中率，國王禁區勢必要貼上，這樣一來勇士就有攻擊禁區的機會，因此國王必須要想出辦法，來守住勇士的進攻火力。
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