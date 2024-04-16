NBA附加賽17日開打！季後賽完整名單出爐　對戰賽程、轉播懶人包

就是相信大谷翔平的棒子！道奇主帥Roberts：我對他抱有很大期望

▲大谷翔平開季至今表現穩定，總教練Dave Roberts也相當信任他的打擊實力。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平開季至今表現穩定，總教練Dave Roberts也相當信任他的打擊實力。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB洛杉磯道奇隊今（16）日在主場迎戰華盛頓國民，日籍二刀流球星大谷翔平全場3打數1安打，並幫助球隊跑回2分，還跑出1次盜壘成功，道奇先發投手Tyler Glasnow本場比賽落難，主投5局狂失6分，道奇最後就以4：6輸球，苦吞近5戰第4敗。不過賽後道奇總教練Dave Roberts還是給予子弟兵鼓勵，並表示「對大谷的期望很高」。

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本場比賽進行至7局下2出局時，場上一、二壘有人道奇落後3分，輪到大谷本場比賽第4次上場打擊，面對國民後援Hunter Harvey，大谷相中一顆98.6英哩的外角速球，擊出中外野強勁平飛球，可惜遭到接殺，沒能一棒追平戰局。

談到大谷今天的打擊，道奇主帥Dave Roberts說到：「每次只要大谷翔平的球棒能接觸到球，我都覺得會是好的結果，我對他抱有很大期望，每次他上場我都會有這種感覺。」「如果大谷能夠有第5次打擊的機會，那就太好了。也許我們還能延續戰線，他（大谷）真的很特別。」

至於本場比賽道奇隊的先發投手Tyler Glasnow表現不佳，投5局狂失6分，Dave Roberts則是表示，「Tyler Glasnow過去幾天的身體不太舒服，今天仍然是如此。明天球隊先發投手，可能會由Ryan Yarbrough擔任，Kyle Hurt則隨時在後續待命。」


而今天剛好是大聯盟的「Jackie Robinson日」，也是大聯盟第一位黑人選手出現的日子，Jackie Robinson的出現不僅打破種族藩籬，也象徵每個人都有平等競爭的意義，而這一天美國所有大聯盟球員，都會穿上42號球衣，用以紀念這位人權鬥士。

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