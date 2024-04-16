小S自爆4年後收山！靠殘酷減肥法維持身材 僅1習慣改不掉
綜藝一姐小S復出後，以綜藝節目《小姐不熙娣》穩固收視保證，成為網友最愛的主持天后，她最近自曝6月將滿46歲，50歲後要收山，不會在節目上耍性感、勾引異性，現在要把握時間，在鎂光燈前呈現性感、漂亮的自己，會用嚴格的飲食方式維持身材，一天只吃一餐，甚至不吃碳水化合物都可以，唯獨戒不掉的習慣就是要每天小酌一杯雞尾酒加溫熱水，小S笑說若是有人勸她戒酒，會用台語回覆對方「去死好了」。
記者江芷稜／綜合報導
小S過往愛在節目裡吃男嘉賓豆腐，她笑說50歲後就不會這麼做了，但在此之前要抓住青春的尾巴，希望讓大家看到完美的自己，因此實行殘酷的減肥法，每天只吃一餐控制熱量，而且是晚餐，內容是雞胸肉、糙米飯等油脂較少的事物，再搭配一杯雞尾酒加溫熱水，不少人認為這是錯誤的減肥方式，建議她應該只吃中餐，不要吃晚餐。
為了保持女星身材，小S笑說，「減肥我願意，吃雞胸肉I’m Fine，不吃白米我也OK，但是叫我不要喝酒，去死好了」，語氣相當俏皮，網友則稱讚她「看起來不像46歲，完全像是少女」、「不要限制自己這麼多，50歲還是想幹嘛就幹嘛」、「不吃飯可以，不喝酒不行」、「一杯夠嗎？妳值得擁有5杯」，希望她無論什麼年齡都可以做真正的自己。
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