新房交屋就地震龜裂怎麼辦　消基會：3狀況建商負責、1狀況可解約

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1、賣方應擔任本預售屋共有部分管理人，並於成立管理委員會或推選管理負責人後移交之。雙方同意自交屋日起，由買方按月繳付共有部分管理費。
2、賣方於完成管理委員會或推選管理負責人後15日內，應會同管理委員會或推選管理負責人現場針對水電、機械設施、消防設施及各類管線進行檢測，確認其功能正常無誤後，將共用部分、約定共用部分與其附屬設施設備；設施設備使用維護手冊及廠商資料、使用執照謄本、竣工圖說、水電、機械設施、消防及管線圖說等資料，移交之。上開檢測責任由賣方負責，檢測方式，由賣方及管理委員會或管理負責人，雙方協議為之，賣方並通知政府主管機關派員會同見證雙方已否移交。
因此，陳明遠表示，以上所述設施若在保固期間內，可由建商負責維修處理，若不在保固期間內，則可由建商協助找原廠商付費修繕。
此外，再依「公寓大廈規約範本」第 2 條專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用部分之第5款本公寓大廈外牆（包含外牆面及其構造）之使用管理，公寓大廈外牆之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之，每年至少應檢視一次外牆磁磚或飾面材料之劣化情形， 並作成紀錄。
外牆磁磚或飾面材料如有新增剝落或浮凸起情形，管理負責人或管理委員會除應請求召集人於一個月內召開區分所有權人會議討論相關修繕、管理、維護事宜外，如有影響公共安全之虞，應立即設置相關安全緊急處理措施（如防護網或警示帶），並通報當地直轄市、縣（市）政府。
消基會表示，以上情形若在保固期間內，可由建商負責維修處理，若不在保固期間內，消費者還是可由建商協助找原廠商付費修繕。
若屬個人專有產權部分，依「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第17條保固期限及範圍：
1、本契約房屋自買方完成交屋日起，或如有可歸責於買方之原因時自賣方通知交屋日起，除賣方能證明可歸責於買方或不可抗力因素外，結構部分（如：基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋頂、樓梯、擋土牆、雜項工作物涉及結構部分．．．等）負責保固十五年，固定建材及設備部分（如：門窗、粉刷、地磚、防水、衛浴設備、廚具、對講機．．．等）負責保固一年，賣方並應於交屋時出具房屋保固服務紀錄卡予買方作為憑證。
2、前款期限經過後，買方仍得依民法及其他法律主張權利。因此，以上若在保固期間內可由建商負責維修處理，若不在保固期間內，可由建商協助找原廠商付費修繕，至於保固期間，除上述定型化契約應記載及不得記載事項規定的保固期間外，消費者亦可於購買時與建商協商爭取各項設施更優惠的保固「年限」。
若房屋尚在施工期間，消基會提醒，依「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第24條，不可抗力因素處理，如因天災、地變、政府法令變更或不可抗力之事由，致本契約房屋不能繼續興建時，雙方同意解約。解約時賣方應將所收價款按法定利息計算退還買方。
值得一提的是，房屋委員會委員林旺根表示，日本的住宅品質確保法明定（新建住宅）瑕疵擔保責任為20年，顯現日本政府保障消費者權益的用心，這在同樣是多震地帶的台灣，建議主管機關比照修法採行，照顧消費者權益。消基會房屋委員會孫振義召集人表示，在現行抗震設計規範中，最重要的目標是讓新建建築達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」的抗震標準。