直擊SBS一日飯經／(G)I-DLE舒華師弟街上發貼紙！叫做事不敢說NO
南韓電視台SBS音樂節目《THE SHOW》每週二韓國時間6點播出，當日會開放事先抽選的觀眾入場為宣傳的偶像應援，《NOWnews今日新聞》赴電視台採訪，恰巧碰到準備打歌的男團NOWADAYS成員振赫跟潤，他們變身「一日飯經（粉絲經紀人）」在街上發放貼紙、小卡給歌迷，現場超過200人排隊，畫面壯觀，而NOWADAYS正是(G)I-DLE的師弟，他們4月2日才出道，短短2週就享有高人氣。
記者陳雅蘭／首爾報導
清晨4點，SBS電視台外面就有諸多歌迷等候，因為部分藝人都是該時間預錄，所以粉絲也會同一時間到場做準備，甚至提早在停車場外等待，目送各家偶像進電視台，有的藝人會搖下車窗揮手，就可幸運拍到照片，一名來自香港的歌迷表示，今天是來追CRAVITY，錄完節目後就一直在旁守候：「我就是堵堵看！」果真幸運等到CRAVITY的保母車出來，成員也貼心搖下車窗揮手，粉絲也心滿意足離開。
粉絲除了等「下班路」，NOWADAYS的成員振赫跟潤今日變身「一日飯經」，與幸運的200位粉絲互動，成員除了發放貼紙跟小卡，2位還得當稱職經紀人「聽粉絲的話做事」，有的會應歌迷要求對鏡頭比姿勢，不管是裝可愛、秀一段新歌舞蹈都有，一名中國粉絲分享得到的戰利品，透露參加規則是在後援會登記抽選，名額依情況而定。
南韓歌迷文化包羅萬象，要參加「一日飯經」也不容易，除了報名有許多眉角，屆時還要附上購買專輯、音源證明、應援棒等，確認是中選本人才可參加，一般小團成員會輪流出來發貼紙、卡片，有時加碼送糖果；稍微知名的團體會「逆應援」開餐車到電視台外，幫粉絲準備食物果腹，幸運的話，歌迷也會見到藝人現身跟大家打招呼。
NOWADAYS是「CUBE娛樂」於4月2日推出的5人男團，成員包含炫彬、潤、然宇、振赫、詩潤，平均年齡才19歲，是公司繼PENTAGON後，相隔7年多再推出的男團，而「CUBE娛樂」目前旗下最知名的藝人為(G)I-DLE，她們上週六（4／13）才來高雄出席音樂節目錄影，掀起廣大鄉親追星熱潮。
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