房市／信義房屋企業倫理長培育計畫　助中小企永續轉型

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多年下來，信義房屋希望能輸出自身經驗，協助眾多的青創企業在創業初期就有正確的企業倫理觀念，因此在2021年至2023年間，和信義文化基金會與社企流推出「第一屆小微企業倫理長培育計畫」，三年下來計培育34家企業組織，多數學員不僅年營業額逐步成長，當中更促成多組合作，同為學員的元初豆坊和幸福良食即聯手推出黑豆漿產品，更在全國販售通路，創下一年1500萬的銷售佳績。
信義文化基金會執行長楊政學表示，為拓展企業倫理影響力，有別於第一屆計畫，2024年「第二屆企業倫理長培育計畫」將以中小企業為主要培育對象，更首創以企業倫理為心法、以 ESG為路徑、以永續轉型為目標，期盼達成「強健組織營運體質」、「產出永續轉型策略」、「協助對接外部資源」這三大目標。
此外計畫中將會為中小企業導入「影響力管理系統」，幫助其盤點自身永續現況、辨識風險機會。另外也安排實體交流活動，協助中小企業串連更多外界資源。「第二屆企業倫理長培育計畫」將透過三年三階段循序漸進的課程（2024 年至2026年），幫助中小企業由內部治理到外部環境、社會，建立全方位的 ESG 認知與敏感度。
「第二屆企業倫理長培育計畫」自即日起開放報名至5月31日止，三年培訓全程完全免費，歡迎有興趣的中小企業報名，加入共創永續台灣的行列。活動詳情，請見計畫官網。