龜梨和也：我怕高！被《怪物》追殺「跳下天橋」　還差點被車撞飛

其實龜梨和也2023年到2024年工作滿檔，去年12月底《怪物樵夫》日本上映，他日本、西班牙兩地往返跑宣傳，主演的電視劇《大奧》今年1月播出，另一部拍完的《Destiny》也在4月Netflix上架；4月10日傑尼斯還在東京巨蛋舉辦家族演唱會「WE ARE」，龜梨和也表演完後隔，他坦言這一整年時間都被工作占據，完全沒有自己的時間，「聽說《大奧》台灣現在也能看到，電影也在台灣上映了，還有Netflix的《Destiny》，『這一年的努力成果都有被看到，就覺得滿幸福的』。」他也提到即將邁入40歲，「」。龜梨和也工作已告一段落，透露之後有一段「能做自己」的時間，他邊說邊看向經紀人，表示：「希望私下有空檔再來台灣吃小籠包！」《怪物樵夫》4月19日在台上映。