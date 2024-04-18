龜梨和也：我怕高！被《怪物》追殺「跳下天橋」　還差點被車撞飛

我是廣告 請繼續往下閱讀
長相俊俏的龜梨和也，接下飾演精神異常角色的任務，如何演出「專屬自己的變態」？龜梨和也事前跟導演三池崇史討論許久才定案，還害羞笑說：「這我要感謝我的爸媽（指生給他一張帥臉）！還有一直以來很多粉絲的支持，加上今天有這麼多媒體來採訪我，正因為有大家反應與回饋，我才能促使自己保持最好的狀態，大家就是我的原動力。」
《怪物樵夫》中，有一幕龜梨和也跟「怪物」扭打跳下天橋的畫面，龜梨和也自爆有懼高症，「要我去高空彈跳是不可能的事」，但為了作品他願意忍耐，「我就一直自我喊話『我是龜梨和也，我辦得到』！」眼睛一閉跳下去就完成拍攝，他對此笑說：「那場戲很可怕，但是我身為主角，不能讓工作人員感覺到我在害怕，不過當我跳下去時，心臟跳到是我人生有史以來跳最快的一次。」也表示：「我進入工作狀態的時候，很多私下不敢做的，都能忍耐辦到！」
龜梨和也很感謝演藝工作，因為藝人的身分，帶給他很多機會以及接觸私下無法嘗試的事情，「以某些角度來說，從事這份工作，才有機會嘗試很多私下沒辦法辦到的事，真的是因為工作讓我人生變得豐富，還有今天這大場面的記者會，因為私下的自己其實很害羞，無法在這麼多人面前講話的」。
龜梨和也電影第一個鏡頭，是一場開車追逐戰，他還得下車面臨險被車撞的橋段，問及拍攝幕後，他表示：「那場戲拍的很刺激，追車到站在車子前，都是我自己來演！我跟車子的距離，就是現在跟大家的距離，車子停下很刺激。導演三池崇史開拍前有說，日本現在都有拍車戲的專業特技演員，我也希望日本電影工業能傳承這項技術，讓世界看到他們，我非常信賴這批開車技術團隊跟導演。」而這場險被車撞的戲沒有NG一次OK，「不過開拍前團隊有測試幾次，正式拍攝就一次完成」。
他還現場小秀一段演技大考驗，喝起珍珠奶茶要媒體猜測「是否有吸到珍珠」，他故意露出牙齒咬吸管，再抽動吸管作勢吸滿珍珠，在場記者一致投票龜梨和也有喝到珍珠，結果他吞下奶茶後笑喊：「nothing～」相當幽默。
龜梨和也說KAT-TUN成員沒有分享觀後感，不過朋友看完《怪物樵夫》後都表示看到哭，「《怪物樵夫》上映的時候，『惡棍對上殺人魔』的廣告打很大，很多朋友會跟我說這部片會哭耶！有的人說有哭，有的人覺得發人省思，對人性也產生更多想法，這一面能被大家注視到，我很開心收到這樣的回饋」。
其實龜梨和也2023年到2024年工作滿檔，去年12月底《怪物樵夫》日本上映，他日本、西班牙兩地往返跑宣傳，主演的電視劇《大奧》今年1月播出，另一部拍完的《Destiny》也在4月Netflix上架；4月10日傑尼斯還在東京巨蛋舉辦家族演唱會「WE ARE」，龜梨和也表演完後隔天11日一大早為了《怪物樵夫》來台，他坦言這一整年時間都被工作占據，完全沒有自己的時間，「聽說《大奧》台灣現在也能看到，電影也在台灣上映了，還有Netflix的《Destiny》，『這一年的努力成果都有被看到，就覺得滿幸福的』。」他也提到即將邁入40歲，「以前一路經歷的事情，對我來說都很重要，我會帶著新想法繼續往前走，多看、多聽，好好做出每一個新的決定，藉由更多空間給大家帶來更多表演」。
龜梨和也工作已告一段落，透露之後有一段「能做自己」的時間，他邊說邊看向經紀人，表示：「希望私下有空檔再來台灣吃小籠包！」《怪物樵夫》4月19日在台上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
龜梨和也工作已告一段落，透露之後有一段「能做自己」的時間，他邊說邊看向經紀人，表示：「希望私下有空檔再來台灣吃小籠包！」《怪物樵夫》4月19日在台上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道