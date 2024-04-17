專家曝桃園人「買房特色」有條線！眾狂點頭 青埔NO.1：重劃區夯
六都2024年第一季「家戶所得比」出爐，桃園以1.22%奪冠，成為六都中家庭購屋意願最高的城市。那麼，桃園人買房有什麼特色呢？馨傳不動產智庫執行長何世昌分享，桃園人購屋習慣為「兩個太陽」，桃園是桃園、中壢是中壢，而且桃園重劃區房市量能遠比舊市區強，從青埔贏過中正藝文特區，成為桃園NO.1就可知道。
記者徐銘穗/綜合報導
何世昌指出，桃園都市發展屬於「雙蛋黃」結構，有人說這種情況為「兩個太陽」，一個是桃園、另一個是中壢，地域認同度更是涇渭分明，住桃園區的人說會說自己是桃園人、住桃園，住中壢的民眾往往講自己是中壢人、住中壢。
在房市特性中，何世昌點出，投資除外，住桃園區的人不太會到中壢去買房，住中壢的人到平鎮買房的人較多，鮮少會到桃園區買房；桃園人與中壢人最大的公約數似乎是八德，因為八德過去以來都有來自桃園、中壢兩地的外來購屋客。
桃園涇渭分明的特性吸引一票中壢人、桃園人認同，內壢人也跳出來說，「我也都說我是內壢人，而不是說桃園人或中壢人」、「桃園高中和中壢高中也是勢不兩立」，也有在地人說明，中壢和桃園的隔閡，其實就是古早以前客家人跟閩南人的隔閡。也有人說，如今青埔人也崛起了，不會說自己是中壢人。
此外，何世昌也分享另個桃園人買房特色的有趣之處，是桃園火車站前、中正藝文特區像是兩個世界，而中壢火車站前站、後站也彷彿兩個世界，當然房價也有差距。
何世昌說，雖然桃園經歷藍、綠兩個陣營市長，可是舊區環境改善的部份做得比較有限，不管桃園或中壢，近年都市發展能量都是「舊區弱、新區（重劃區）強）」，尤其中壢最明顯；其中，青埔特區的房價不僅超越中壢舊市區、海華特區，甚至贏過中正藝文特區，變成桃園NO.1了。